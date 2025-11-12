Vụ “ô tô điên” lao vào đám đông ở Nghệ An trong buổi khai trương quán bún ốc: Có dấu hiệu của nhiều tội danh

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú phường Thái Hòa) làm chủ, tổ chức khai trương.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán ăn uống. Trong quá trình gọi món, cho rằng được phục vụ chậm, giữa Hùng và Vượng xảy ra xích mích, cãi vã.

3 trong số 10 đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

2 trong số 10 đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Thời điểm này, chị N.Th.X. (vợ Hùng) điều khiển ô tô dừng bên đường gần quán Nguyệt Ốc để đón chồng. Khi lên xe, Hùng cầm lái, Vượng tiếp tục ra giữa đường chửi bới khiến Hùng bức xúc điều khiển ô tô lao về phía nhóm người đang đứng trước quán.

Cú lao xe khiến 2 người bị thương nhẹ, Hùng sau đó rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, nhiều người trong quán dùng đá, gậy ném, đập vào ô tô của Hùng, đồng thời điều khiển một ô tô khác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, 2 xe va chạm khiến Hùng và những người đi cùng bỏ lại phương tiện, rời đi.

Thậm chí có thể còn khởi tố về tội giết người

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng: đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, gây mất an ninh trật tự nên cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng để xem xét xử lý là có căn cứ.

Cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với các bị can về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiến hành trưng cầu giám định và định giá tài sản làm căn cứ khởi tố thêm các tối tượng có liên quan về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích và thậm chí có thể còn khởi tố về tội giết người nếu hành vi lao xe vào người khác có thể dẫn đến chết người.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

Xem clip đập phá xe ô tô, lao xe ô tô vào đám đông khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng vì hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn có thể gây thiệt hại đến tài sản, đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của những người trong cuộc.

Theo ông Cường, hành vi đánh nhau diễn ra nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên tất cả những người tham gia đánh nhau, họ hét, cổ vũ, giúp sức cho các hành vi đánh nhau đều có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự với hình phạt mức cao nhất có thể từ 02 năm đến 07 năm tù .

Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng thì hành vi đập phá tài sản, đập phá xe ô tô là rất rõ ràng nên cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành đánh giá thiệt hại của xe ô tô và các thiệt hại tài sản khác có liên quan để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, nếu kết quả định giá xác định đã có thiệt hại từ 2.000.000 trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 bộ luật hình sự.

Ngoài ra, sự việc còn có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân để làm rõ hậu quả pháp lý, làm rõ hành vi và tính chất nguy hiểm của hành vi.

Trong trường hợp có kết luận giám định thương tích thể hiện có nạn nhân đã bị thương tích thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để xử lý hình sự với đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 luật hình sự.

Quá trình điều tra vụ án này nếu có căn cứ đối tượng tham gia đánh nhau có mục đích giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ khởi tố đối tượng đã thực hiện hành vi nguy hiểm này về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.

Luật sư Cường cho bết thêm, tội danh này không đòi hỏi phải có hậu quả chết người xảy ra, hành vi đâm xe vào người khác có thể dẫn đến chết người hoặc hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra là cũng có thể xử lý hình sự về tội giết người Theo án lệ số 45/AL và án lệ số 47/AL của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.

Sự việc cho thấy tính chất manh động trong hành vi của một số đối tượng, ý thức coi thường pháp luật nên kết quả giải quyết vụ án này sẽ là bài học cho các bị can, đồng thời là bài học cho nhiều thanh thiếu niên hiện nay, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có mà nhiều người sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cánh tay, thậm chí sẵn sàng sử dụng tất cả những vũ khí, hung khí có thể có để thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Cái giá phải trả cho sự nóng giận, cho cái tôi cá nhân chính là mất tự do và phải bồi thường thiệt hại. Có lẽ sau sự việc thì nhiều người sẽ rất ân hận về hành vi của mình, tuy nhiên cái giá phải trả về pháp lý lại quá đắt.

"Ngoài việc làm rõ nguyên nhân sự việc phải làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng có liên quan, đánh giá hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra đối với xã hội thì cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.