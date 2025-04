Vụ ô tô ‘điên’ bỏ chạy sau tai nạn liên hoàn: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Trần Xuân Thủy là người đã lái ô tô gây ra 3 vụ tai nạn liên hoàn vào đêm 4/4 rồi bỏ chạy khiến dư luận bức xúc.

Vụ tai nạn tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào tối 4/4, tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển xe ô tô mang biển số 37A-482XX. Khi đi đến địa bàn xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và xã Nghi Liên (TP. Vinh), xe ô tô của Thủy xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn khiến 1 người bị thương.

Sau khi gây ra 3 vụ tai nạn, tài xế ô tô bỏ chạy dù bánh trước đã nổ lốp, chỉ còn lazang.

Sau khi gây tai nạn , tài xế Thủy đã lái ô tô bỏ chạy. Khi đi trên quốc lộ 46B, đoạn qua địa bàn xóm Khoa Đà (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), xe ô tô của Thủy đâm liên tiếp vào 2 xe máy chạy phía trước. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Đức Th. (32 tuổi, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) tử vong tại chỗ và một người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau 3 vụ tai nạn liên tiếp, dù ô tô đã bị nổ lốp nhưng tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy . Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã dùng xe máy đuổi theo. Khi bỏ chạy đến địa bàn thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), tài xế ô tô mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

