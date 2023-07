Vụ nữ sinh TP.HCM tố bị "đánh cắp" bài thi ở Genius Olympiad: BTC lên tiếng chính thức

Thư của BTC được dịch sang tiếng Việt:

Chúng tôi đã điều tra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hoạt động gian lận trong các bài viết sáng tạo gửi cho Genius Olympiad. Là một tổ chức cam kết duy trì tính chính trực và phát huy tài năng chân chính, chúng tôi có trách nhiệm giải quyết các trường hợp gian lận kịp thời và thực hiện hành động thích hợp.

Chúng tôi nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã bị phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do AI tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau.

Do phát hiện này, chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gửi gian lận này. Sự công nhận của học sinh và bất kỳ giải thưởng liên quan nào sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi tin rằng việc duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad là điều cần thiết, và những bài dự thi gian lận sẽ hạ thấp các giá trị và nguyên tắc mà cuộc thi này được xây dựng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có hành động chống lại giáo viên giám sát việc nộp dự án với tư cách là người giám sát tài khoản. Người giám sát sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. Chúng tôi rất coi trọng những vấn đề như vậy và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc thi.

Chúng tôi khuyến khích tất cả những người tham gia, người giám sát và nhân viên tiếp tục cảnh giác trước mọi hình thức hành vi sai trái, bao gồm cả đạo văn và gian lận.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ xem xét và tăng cường các thủ tục gửi để giảm thiểu khả năng gian lận. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường các quy trình giám sát và phát hiện của mình để xác định mọi vi phạm tiềm ẩn hiệu quả hơn. Chúng tôi cho phép sinh viên cải thiện dự án của họ sau khi họ được chọn vào vòng chung kết cho đến khi dự án của họ được đánh giá. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ phát triển những người tham gia của chúng tôi bằng cách phân tích nghiêm túc công việc của họ và cải thiện trong hai tháng. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ chặn một số cập nhật nhất định trong tài khoản dự án sau khi chúng lọt vào vòng chung kết, đồng thời cho phép sinh viên cập nhật dự án của mình để ngăn hoạt động đó xảy ra.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này. Chúng ta hãy tái khẳng định cam kết của mình về tính công bằng, độc đáo và chính trực trong văn bản sáng tạo và Cuộc thi Genius Olympiad nói chung. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo một nền tảng khuyến khích tài năng chân chính và công nhận sự chăm chỉ và sáng tạo của những người tham gia. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều rút ra được bài học từ điều này và sẽ tiến về phía trước mạnh mẽ hơn.