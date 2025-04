Chiều nay (11/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trên ấp 7, xã Nhị Thành.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.D.N. (47 tuổi, quê Tiền Giang). Bà N. thuê mặt bằng khu vực trên mở quán cà phê đã nhiều tháng.

Hiện trường quán cà phê, nơi phát hiện chủ quán tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, khoảng 15h chiều cùng ngày, một người dân ghé quán bà N. gọi cà phê uống nhưng chờ đợi một thời gian dài không thấy chủ quán phản hồi.

Khi người này bước vào bên trong phòng của bà N. thì hoảng loạn phát hiện chủ quán tử vong trong tình trạng khoả thân.

Chia sẻ thêm với báo Dân trí, một nhân chứng cho biết, hơn 10h cùng ngày, họ vẫn thấy bà N. đứng trước sân nói chuyện qua điện thoại khá lâu. "Bình thường bà ấy đeo khá nhiều trang sức, nhưng khi phát hiện thi thể thì không còn thấy", nhân chứng nói.

Theo chính quyền địa phương, bà N. sống một mình tại quán. Khu vực này dân cư đông đúc, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Hiện trường được phong tỏa, trong phòng bà N. có dấu hiệu bị xáo trộn.

Hiện, công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera khu vực xung quanh để xác định nguyên nhân tử vong của bà N.