Vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương: Thầy giáo bị phạt 350.000 đồng

Ngày 8-9, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Yên Phú (Yên Định) làm việc với Trường Tiểu học Yên Phú về việc nổ bóng bay hôm 5-9.

Một cháu học sinh bị bỏng ở tay và mặt do vụ nổ bóng bay gây ra

Tại buổi làm việc này, Trường tiểu học Yên Phú xác định thầy giáo L.H.C. hút thuốc và sau đó gây ra vụ nổ bóng bay. Tuy nhiên, thầy C. không cố ý, do đó nhà trường đã họp và thống nhất, yêu cầu thầy C. rút kinh nghiệm.

Theo đại diện Phòng GD-ĐT huyện Yên Định, việc thầy C. hút thuốc lá trong khu vực trường học là sai. Căn cứ các quy định của pháp luật, thầy C. sẽ bị xử phạt hành chính, mức tiền phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng, vì vậy thầy C. sẽ bị UBND xã Yên Phú phạt 350 ngàn đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng ngày 5-9, Trường tiểu học Yên Phú tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để hai bên cánh gà. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, buổi lễ bế mạc.

Kết thúc lễ tựu trường, một số học sinh và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay chơi, cùng lúc đó thầy C. (giáo viên nhà trường) đi qua, trên tay cầm thuốc lá, không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ khiến 10 học sinh (lúc đầu báo cáo 7) bị bỏng ở tay, mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cùng các thầy giáo cô giáo đã đưa học sinh đến Trạm Y tế xã Yên Phú sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định tiếp tục điều trị.