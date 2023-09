Vụ nhiều người nhập viện ở Điện Biên: Mẫu nước có thành phần thuốc diệt cỏ

Theo kết quả xét nghiệm mẫu nước lấy từ mó nước cạnh ống dẫn của Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu, nguồn nước 5 hộ dân tại bản Co Pục sử dụng làm nước ăn uống, sinh hoạt và mẫu nước trong bể chứa của một gia đình bị ngộ độc, đều có chất Diquat dibromide - hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ "COCHAY 200 - Cháy 24h".

Cụ thể, mẫu số 1 lấy từ đầu nguồn nước 5 hộ dân tại bản Co Pục dẫn về có chất Diquat dibromide 0,13 µg/L và mẫu nước lấy từ bể chứa gia đình ông Lò Văn Pánh có chất Diquat dibromide 0,10 µg/L.

Trong quá trình thu thập thông tin để điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại hiện trường gần mó nước một vỏ bao thuốc diệt cỏ nhãn hiệu "COCHAY 200 - Cháy 24h".

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã đề nghị Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành đánh giá lại môi trường đất, nước, không khí tại khu vực này. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Điện Biên chỉ đạo Trạm Y tế xã Hua Thanh rà soát, tiếp tục hướng dẫn người dân cách ly nguồn nước hiện tại cho tới khi đơn vị chức năng có kết luận chất lượng nước đã an toàn.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hành vi phun thuốc diệt cỏ ngay cạnh nguồn nước của người dân là nguy hiểm, coi thường sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Điện Biên điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 18 và 19/8, trong bản Co Pục có nhiều người cùng bị đau đầu, đau họng và nôn không rõ nguyên nhân. Người dân đã đến Trạm Y tế xã Hua Thanh để khám; đồng thời làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã về tình hình sự việc.

Trong hai ngày (24 và 25/8), Trung tâm Y tế huyện Điện Biên tiếp nhận 15 trường hợp ở bản Co Pục nhập viện với các biểu hiện đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi. Trong số người nhập viện có nhiều trẻ em, phụ nữ.

Ông Lường Văn Dũng Trưởng bản Co Pục đã đi tìm hiểu quanh đầu nguồn mó nước, phát hiện tình trạng cây cỏ bị chết cháy thành từng đám. Nguyên nhân do ngày 17/8 một nhân viên của Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu phun thuốc diệt cỏ gần khu vực nguồn nước sinh hoạt của người dân bản Co Pục.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.