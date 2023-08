Vụ người đàn ông cởi trần "phi dao" vào xế hộp Land Cruiser: Xác định nguyên nhân

Liên quan đến vụ người đàn ông "phi dao" vào chiếc xe Toyota Land Cruiser đang chạy trên phố, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã triệu tập người đàn ông này để điều tra, xử lý.

Người đàn ông phi dao trúng kính sau của chiếc ôtô

Qua làm việc với công an, người đàn ông đã thừa nhận hành vi của mình. Công an xác định vụ việc xảy ra không phải do mâu thuẫn. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông này đã sử dụng rượu, bia.

Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông cởi trần, đỗ xe máy ngay trên đường phố, tay cầm một con dao dài khoảng 30 cm đi giữa đường rồi bất ngờ "phi" trúng phần kính hậu chiếc xe ôtô hạng sang, làm thủng kính.

Ngay khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc với cách hành xử của người đàn ông. Nhiều người cho rằng hành động của người đàn ông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm.