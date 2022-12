Vụ người đàn ông bị điện giật cháy đen: Nạn nhân không phải là nhân viên công ty

Sáng 18/12, trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, ông Lê Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Thọ Xuân cho biết: Trong ngày xảy ra tai nạn chết người (ngày 17/12), điện lực huyện Thọ Xuân đúng là đã có lịch cắt điện để giao lưới điện cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thuận Thành (Công ty Thuận Thành) thi công.

Thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trên đường điện 35 Kv sau tiếng nổ lớn.

Cụ thể, đường dây điện đang thi công qua địa bàn thôn 4 (xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân – nơi xảy ra tai nạn) thuộc dự án cải tạo mạch vòng đường điện trung thế 35 Kv. Nhà thầu thi công là Công ty Thuận Thành.

Theo Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Thọ Xuân, thời điểm 7h sáng ngày 17/12, khi phía Chi nhánh điện lực đang tổ chức cắt điện để bàn giao lại khu vực thi công cho nhà thầu thì bất ngờ anh Nguyễn Văn C. (41 tuổi, trú xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) trèo lên cột điện để tiến hành sửa chữa, vặn ốc vít và bị điện giật tử vong, cơ thể cháy đen và mắc lại trên cột điện.

Theo đại diện Chi nhánh điện lực huyện Thọ Xuân, trong danh sách công nhân thi công dự án của Công ty Thuận Thành không có tên nạn nhân.

Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Thọ Xuân cho hay, khi đơn vị kiểm tra danh sách công nhân của Công ty Thuận Thành để thi công dự án nêu trên thì không có tên anh Nguyễn Văn C. “Có thể nhà thầu đã thuê một nhóm thợ bên ngoài (trong đó có anh C.) để thi công dự án. Hiện tại, vụ việc đang được Công an vào cuộc điều tra, làm rõ”, ông Hùng nói.

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thuận, Giám đốc Công ty Thuận Thành được biết: Hiện tại, phía Công ty và gia đình đang tập trung lo hậu sự cho nạn nhân. Về việc Công ty thuê lao động bên ngoài để thực hiện dự án, ông Thuận nói sẽ hẹn vào ngày khác để trao đổi thông tin.

Anh Đinh Ngọc S. (44 tuổi, trú thôn Tiến Thành, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn), người từng tham gia thi công các công trình điện cùng nạn nhân cho biết: Việc các ông chủ thuê họ tham gia sửa chữa, kéo lưới điện tại các dự án thường không có hợp đồng hay bất kỳ giấy tờ nào.

"Khi có đơn hàng thì chúng tôi tham gia theo nhóm, và thường ông chủ là người quen biết, nên chỉ cần thỏa thuận miệng, khi hoàn thành công việc là được nhận tiền luôn. Đồ bảo hộ lao động như dây cáp thì chúng tôi tự trang bị, đồ dùng khi làm việc cũng như thế. Làm công việc này, có sự tự do, không gò bó nhưng nếu xảy ra tai nạn như trường hợp của anh C. thì cũng không biết kêu ai", anh S. chia sẻ.