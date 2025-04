Vụ mẹ giết con nhằm trục lợi bảo hiểm: Cơ quan cảnh sát lý giải nguyên nhân trước đó từng điều tra nhưng lại tạm đình chỉ vụ án

Tối ngày 05/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ 05 phút ngày 02/01/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sáng 6/4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Hà Lai - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã có trao đổi nhanh liên quan đến điều tra vụ án mẹ giết con trục lợi bảo hiểm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (áo đỏ) về hành vi giết người.

"Hiện nay vụ án cơ quan điều tra đang làm, nhưng có thể khẳng định toàn bộ tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được thì đã chứng minh, xác định được bà này là người gây ra cái chết đối với con trai mình" - đại tá Lai nói.

Cũng theo đại tá Lai, cháu bé chết ở trong thùng nước và qua công tác đấu tranh, hồ sơ tài liệu cũng đã khẳng định người mẹ đã gây ra cái chết cho con mình.

Trả lời câu hỏi về trước đây khi cháu bé chết, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra, sau đó tạm đình chỉ vụ án, đại tá Lai nói rằng thời điểm đó công an huyện kết luận chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết, công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.

Về việc trục lợi bảo hiểm của người mẹ, nhận bao nhiêu tiền, đại tá Lai cho hay hiện đang làm rõ, tương đối nhiều tiền. "Thời gian tới chúng tôi sẽ làm rõ hơn nữa và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau" - đại tá Lai nói thêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.