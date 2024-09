Vụ Mái ấm Hoa Hồng: "Những người sinh con ra rồi đem bỏ, giờ xem con mình bị hành hạ thế này có xót xa không?"

Sáng 4/9, Công an quận 12 TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra vụ hàng loạt trẻ mồ côi bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây). Hiện cơ quan chức năng đã làm việc với bảo mẫu tên C. và bà bà G.T.S.H. - chủ Mái ấm Hoa Hồng để làm rõ thông tin vụ việc. Qua kiểm tra, hiện Mái ấm Hoa Hồng có khoảng 80 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ (giấy phép do Phòng LĐ-TB-XH quận 12 cấp).

Như đã thông tin, Mái ấm Hoa Hồng hàng ngày mở cửa từ 8h đến 20h để người dân, các nhà hảo tâm đến thăm trẻ và đóng góp từ thiện. Nhưng ngay sau khi đóng cửa, các bảo mẫu nơi đây liên tục có hành vi hành hạ dã man trẻ.

Bên ngoài Mái ấm Hoa Hồng (Ảnh: Lan Anh)

Phòng trẻ sơ sinh có khoảng 20 bé, lớn nhất 8 tháng tuổi và nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng. Các bảo mẫu ở đây liên tục hành hạ trẻ từ đêm đến sáng hôm sau bằng nhiều hành động thể hiện sự dã man như ngồi lên người, nhéo tai, thậm chí có bé bị đánh chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm. Ngoài trẻ sơ sinh, các trẻ lớn hơn, từ 1 đến hơn 2 tuổi cũng chịu chung cảnh bạo hành này.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Vân (phường Đông Thuận, quận 12) cùng người thân trong gia đình thường xuyên mang đồ tới mái ấm ủng hộ các bé, sau khi theo dõi vụ việc qua báo chí đã lập tức đến Mái ấm Hoa Hồng để nắm tình hình, chia sẻ: "Xem clip mà như đứt từng khúc ruột. Rất may vụ việc được đưa ra ánh sáng không thì những người dân như chúng tôi không thể biết được. Cứ đem đồ ủng hộ rồi không hay các bé bị hành hạ ngay sau khi mình rời đi, trong khi chủ cơ sở trục lợi trên nỗi đau của các con".

Cô Nguyễn Thị Mỹ Vân bức xúc trước hành vi hành hạ trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng (Ảnh: Lan Anh)

"Những người đẻ con ra rồi đem bỏ, giờ xem người ta hành hạ con mình thế này có xót xa không? Thà rằng mang các con vào trại trẻ mồ côi để người ta chăm sóc, chứ để ở những nơi như này rồi chịu hành hạ thực sự rất đau xót. Không nuôi được thì thôi chứ đừng gửi vào đây!" , cô Vân bức xúc.

Cũng có mặt trước cửa Mái ấm Hoa Hồng, chị Mai Chi (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) không kìm được xúc động, bày tỏ sự xót xa. Cầm trên tay điện thoại xem lại hình ảnh, clip kỷ niệm với các bé, nhà hảo tâm này không kìm được nước mắt bởi nó khác xa với thực tế phũ phàng mà chị vừa được theo dõi qua báo chí. "Tôi không ngờ một mái ấm nuôi dưỡng trẻ hoàn cảnh mà lại có những bảo mẫu hành động dã man như vậy, quá đau xót" , chị Mai Chi đau xót.

Hàng tháng, chị Mai Chi cùng người thân thay phiên nhau mang tã, sữa đến cho các cháu ở đây. Theo chị Mai Chi, khi đến mái ấm, quà bánh sẽ được tiếp nhận bên dưới, sau đó các nhà hảo tâm được lên phòng để thăm trẻ. Không ngờ, sau khi chị rời đi, mái ấm này lại trở thành "địa ngục trần gian" với các bé.

Nhiều người dân tìm đến Mái ấm Hoa Hồng sau khi biết tin các bé bị bảo mẫu hành hạ (Ảnh: Lan Anh)

Ngay khi thông tin về vụ việc được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội, đã có không ít người bày tỏ sự bức xúc trước những hành vi bạo hành tàn độc của những bảo mẫu. Đồng thời, những đánh giá xấu về mái ấm tình thương này từ thời điểm khá lâu trước đây cũng được tìm lại.

Theo đó, một tài khoản vào 8 tháng trước đã đánh giá Mái ấm Hoa Hồng 1 sao trên Google kèm bình luận đầy phẫn nộ: "Làm ăn gian dối. Trục lợi là nhiều! Tụi nhỏ bệnh chả thèm quan tâm, sắp chết tới nơi mới đem đi viện!".

Ngoài ra, một tài khoản khác cũng đã để lại một bình luận từ 3 tháng trước cũng đã để lại đánh giá 1 sao và khẳng định, cơ sở này đã lợi dụng các em nhỏ để trục lợi cá nhân từ các mạnh thường quân, không chỉ vậy, họ còn có những hành vi bạo hành, bỏ bê các em nhỏ bị bệnh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.