Vũ Lan Anh – Người đưa thời trang trẻ em Việt ra thế giới bằng trái tim của một người mẹ

Vũ Lan Anh hoàn toàn không xuất thân từ ngành thiết kế thời trang, sau 17 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc trong một lĩnh vực khác, chị rẽ hướng lập nghiệp bằng tình yêu với nghệ thuật và trẻ em – một quyết định "liều lĩnh" nhưng đầy lý tưởng. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cố đô Ninh Bình, chị từng bước đưa các thiết kế trẻ em Việt đến sàn diễn quốc tế một cách đầy kiêu hãnh. "Eunoia là giấc mơ nghệ thuật của tôi, và cũng là lời mời gọi sống chậm, sống sâu và sống thật – cùng tuổi thơ của con trẻ, cùng cảm xúc, giữa cuộc sống hiện đại đầy chuyển động," chị chia sẻ.

Eunoia by AN vì vậy không ngừng theo đuổi mục tiêu biến thời trang thành "ngôn ngữ mềm" để kết nối Việt Nam với thế giới – từ con mắt trẻ thơ. Vũ Lan Anh: "Tôi mang theo quê hương Ninh Bình trong từng đường kim mũi chỉ" Sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình – vùng đất cố đô giàu truyền thống – Vũ Lan Anh mang trong mình niềm tự hào về nguồn cội. Những hình ảnh như non nước Tràng An, câu chuyện "Cờ lau tập trận" hay làn điệu dân ca đã ngấm vào tâm hồn chị từ thuở nhỏ, qua lời ru của mẹ, câu chuyện của bà, và những tiết học văn đầy cảm xúc. Chị nói: "Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống. Với Eunoia by AN, mỗi chiếc váy là một tác phẩm nghệ thuật tựa như lời kể chuyện về giá trị văn hóa và tinh hoa thủ công Việt." Chính từ đó, phong cách của Eunoia by AN trở thành một sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, giữa những biểu tượng văn hóa Việt như nón lá, áo dài, tranh Đông Hồ… và tinh thần sáng tạo trẻ trung, hội nhập.

Từ một ý niệm đẹp thuần khiết, Eunoia by AN đã có mặt tại nhiều sàn diễn trong và ngoài nước, từng bước mở đường cho thời trang trẻ em Việt Nam bước ra thế giới.

Được ra mắt vào năm 2022, Eunoia by An ghi dấu ấn với chiến dịch "Eunoia’s Wonderland" cùng BST ấn tượng: "Thiên Nga Đen", "Cổ Tích" và hàng loạt show diễn tại các sàn diễn danh tiếng. Năm 2023, là một năm đánh dấu sự trưởng thành của thương hiệu với các BST: "Dạ đàm", "Niên ca", và đây cũng là năm Eunoia by An thành công rực rỡ với chiến dịch "Việt Nam đa sắc" tại Tuần lễ thời trang Thâm Quyến. Tinh hoa văn hoá Việt trên sàn diễn quốc tế, cái tên của một "Việt Nam đa sắc" qua góc nhìn thời trang Eunoia by An được thế giới thời trang công nhận.

Năm 2024, tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2024 KIDS WEAR, Eunoia by An đã cho ra mắt 4 bộ sưu tập thời trang trẻ em độc đáo lấy cảm hứng từ văn hoá Việt kết hợp với yếu tố thời trang hiện đại. Cũng trong năm này, chiến dịch "Việt Nam Đa Sắc" bùng nổ tại sàn runway Tuần lễ thời trang Bắc Kinh nơi các BST "Chín Tầng Mây", "Ả Đào Thị", "12 Mùa Hoa" và "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đã thực sự bùng nổ tại Central Hall 751D Park, thu hút 400 ghế kín khán phòng và những tràng pháo tay không ngớt. Văn hóa Việt Nam đã được thể hiện đầy ngọt ngào và mượt mà bằng ngôn ngữ thời trang cũng như thần thái của các Model Kid trên sàn runway với chủ đề "Tích Tịch Tình Tang". Vũ Lan Anh và Eunoia Team đã không giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc của mình khi nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả tham gia show diễn.

Từ sân khấu nội địa đến sàn diễn quốc tế, Eunoia by AN đang từng bước khẳng định vị trí của một thương hiệu thời trang trẻ em mang tinh thần Việt, thẩm mỹ toàn cầu, và trên hết là ngọn lửa sáng tạo không ngừng nghỉ. "Việt Nam Đa Sắc" không chỉ là một chiến dịch, mà là tiếng nói mạnh mẽ của bản sắc dân tộc trên bản đồ thời trang thế giới.

Và mới đây, năm 2025, Eunoia tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Infinite Super Model – Hàng Châu, với ba bộ sưu tập chủ đề: "Vũ", "Linh Lung" và "Cọc Cạch" – ba lát cắt khác nhau của tuổi thơ Việt, được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang đậm tính văn hóa.

Eunoia by AN được định hình ngay từ đầu như một dòng thời trang thiết kế cao cấp cho trẻ em, mang đậm triết lý văn hóa và chiều sâu nghệ thuật. Với Lan Anh, mỗi thiết kế không chỉ là một bộ trang phục, mà là một câu chuyện kể bằng ngôn ngữ hình ảnh – nơi ký ức tuổi thơ, truyền thống Việt và cảm xúc hiện đại cùng hiện diện. "Chúng tôi không chỉ là một thương hiệu thời trang trẻ em. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi đứa trẻ Việt sẽ là một sứ giả văn hóa thông qua ngôn ngữ thời trang," chị chia sẻ.

Với Lan Anh, Eunoia không chỉ là thương hiệu, mà là một hành trình: hành trình tìm lại nhịp đồng điệu giữa trái tim trẻ thơ và thế giới văn hóa – bằng ngôn ngữ thời trang. Lan Anh gọi đó là "dung hợp những giá trị văn hóa truyền thống với nhân văn đa sắc màu của thế giới và thời đại" – một sứ mệnh mà Eunoia tự hào mang theo. Trong thế giới thời trang ngày càng toàn cầu hóa, Eunoia by AN đại diện cho một tiếng nói riêng: tinh tế, sâu sắc, mang hồn Việt và hướng về tương lai.