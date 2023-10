Vụ học sinh nôn ói sau bữa ăn bán trú: Trường tạm dừng đơn vị cung cấp suất ăn

Ngày 13/10, bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TPHCM) xác nhận thông tin trên.

Trường THCS Vân Đồn, nơi xảy ra sự việc (ảnh Internet)

Theo bà Thuỳ, trong năm học này, trường có hai đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. "Sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã cắt hợp đồng với một đơn vị, còn một đơn vị khác vẫn tiếp tục thực hiện suất ăn", bà Thùy nói.

Bà Thuỳ thông tin thêm, bản thân mình cũng ăn thức ăn giống với học sinh để giám sát chất lượng bữa ăn và sau trưa ngày 9/10 và cũng bị đau bụng. Ngày 12/10, nhà trường đã có cuộc họp với ban đại diện cha mẹ học sinh để thông tin chính thức vụ việc và đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh.

Vị Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn khẳng định nhà trường thực hiện rất kỹ việc lưu mẫu thức ăn, giám sát chất lượng bữa ăn. Thực đơn bữa trưa của học sinh vào ngày 9/10 (ngày xảy ra sự việc) có các món canh bí đao, trứng chiên thịt, cà rốt xào.

Ông Đoàn Bội Ngọc, Trưởng phòng GD&ĐT quận 4 cho biết, các học sinh bị đau bụng, nôn ói đã ổn định sức khoẻ và đi học trở lại. Nhà trường đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để xác định được nguyên nhân. Dự kiến, kết luận sẽ có trong ngày 20/10 tới.

Như Tiền phong đã đưa tin, phụ huynh phản ánh sau bữa ăn bán trú ngày 9/10, con họ có những biểu hiện như đau bụng, nôn ói, khó chịu khi trở về nhà vào buổi chiều tối.

Nhà trường xác nhận trong số hơn 1.100 học sinh ăn bán trú, hơn 30 học sinh có biểu hiện đau bụng nhưng không ai phải nhập viện. Nhà trường cung cấp bữa ăn bán trú thông qua bếp ăn công nghiệp.

Do đó, Phòng GD&ĐT yêu cầu trường phải xem xét thật kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối khâu an toàn thực phẩm khi cung cấp bữa ăn cho học sinh. Thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận 4 sẽ tiến hành đợt thanh kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm ở một số đơn vị trên địa bàn.