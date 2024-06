Vụ cô gái 33 tuổi bị sát hại trong khách sạn Lotte: Nghi phạm sẽ bị xử lý bằng pháp luật Việt Nam?

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ cô gái 33 tuổi (quốc tịch Hàn Quốc) bị sát hại tại khách sạn Lotte, phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội), cơ quan chức năng đang tạm giữ 1 nghi phạm (quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ.

Trước sự việc trên, dư luận đặt câu hỏi đối với những vụ án hình sự mà những người liên quan đều là người nước ngoài thì sẽ xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Báo PNVN, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nhiều khả năng đối tượng sát hại cô gái 33 tuổi nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hậu quả do mình gây ra và sẽ bị xử lý về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.

"Theo quy định của bộ luật hình sự thì mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam", luật sư Cường cho hay.

Theo ông Cường, chỉ có những trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam là người mang thân phận ngoại giao hoặc những vụ việc thuộc trường hợp có sự thỏa thuận giữa các quốc gia theo nguyên tắc có đi có lại thì mới có thể xem xét xử lý bằng luật pháp quốc tế hoặc thỏa thuận chọn luật để áp dụng.

Đối với những vụ án hình sự xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam giữa những người nước ngoài, trong đó có hành vi giết người mà không có yếu tố ngoại giao, bị can và người bị hại không mang thân phận ngoại giao thì sẽ xử lý bằng pháp luật hình sự Việt Nam.

Ông Cường cho rằng, cơ quan tố tụng hình sự Việt Nam sẽ thông báo cho đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để thông báo cho gia đình nạn nhân và gia đình của bị can về việc khởi tố, bắt giữ và điều tra về hành vi giết người. Bị can có quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế, thu hút khách du lịch thì người nước ngoài có mặt ở Việt Nam ngày càng nhiều, trong đó không ít người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam trong đó có tội giết người. Bởi vậy, ngoài việc phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh với các đối tượng là người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ nhân thân lai lịch, đặc điểm công việc, lối sống của bị can là người nước ngoài để có các giải pháp phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tình hình người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

*Như PNVN đã đưa tin ngày 30/05/2024, tại khách sạn Lotte, phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể của nữ giới người nước ngoài, có dấu hiệu bất thường, nghi là án mạng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tạm giữ một nam thanh niên nghi là hung thủ trong vụ án để điều tra làm rõ. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân là một cô gái 33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ 24 tuổi là đồng hương của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.