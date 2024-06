5 ngày sau vụ bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Người mẹ vẫn suy sụp, cộng đồng liên tục động viên

Sau 5 ngày xảy ra vụ việc bé trai T.G.H. (5 tuổi) tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Đặc biệt, chị H. - mẹ bé G.H. vẫn chưa thể nào chấp nhận được nỗi đau mất con. Hình ảnh người phụ nữ suy sụp, gương mặt thất thần như người mất hồn luôn phải có người thân túc trực bên cạnh hỗ trợ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ suy sụp, tiều tụy như người mất hồn sau sự ra đi của bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Người mẹ trẻ chấp nhận xa con mưu sinh nơi đất khách với mong muốn con trai có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn thế nhưng giờ đây cậu con trai bé bỏng đã rời xa vòng tay mẹ mãi mãi. Có lẽ, đối với mẹ G.H. - chị không chỉ mất đi một phần của cuộc sống mà còn mất đi những giấc mơ, hy vọng và tương lai của đứa con yêu quý.

Nhìn hình ảnh người mẹ trẻ tiều tụy, không ít người bày tỏ sự thương cảm và gửi lời an ủi mong chị sớm vượt qua nỗi đau mất con.

"Mình hiểu cảm giác mất con chẳng khác gì mất đi cả thế giới. Nhìn những hình ảnh này mình không cầm được nước mắt, đau lòng quá. Có lẽ chị chẳng còn nước mắt để có thể khóc tiếp được nữa, nhưng mong chị sớm vượt qua nỗi đau" , tài khoản D,L chia sẻ.

Bạn H.A.X cũng gửi lời chia sẻ đến người mẹ trẻ, ''Mình cũng là mẹ của bé 6 tuổi và em bé của mình cũng mới mất tuần trước vì bệnh hiểm nghèo nên mình hiểu nỗi mất mát của bạn. Xin được gửi đến bạn một cái ôm chia sẻ. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng sống tiếp vì ở nơi nào đó con vẫn dõi theo mình, vẫn đang mong mẹ chúng vui vẻ, hạnh phúc. Và hơn hết bạn phải mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho con, để những người tắc trách trong vụ việc nói trên phải bị xử lý nghiêm và hơn hết là sẽ không còn em bé nào bị bỏ quên trên xe đưa đón nữa".

''Cũng là một người mẹ mình không thể cầm được nước mắt. Nỗi đau này quá lớn, mong bạn cố gắng vượt qua, thương cả 2 mẹ con nhiều. Mong sau sự việc này quy trình đưa đón các con sẽ được siết chặt. Khẩn thiết kiến nghị các cấp chức năng có những quy định cụ thể đối với xe chở học sinh" , một tài khoản khác chia sẻ.

Sau sự việc đau lòng trên, một số cá nhân tắc trách dẫn đến tai nạn thương tâm này đã bị khởi tố, bắt giữ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định:

Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình là giáo viên trường phụ trách đưa đón mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình về tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Hiện trường vụ việc

Khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965) trú tại tổ 1, phường Quang Trung (lái xe đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2) về tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966) trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân và Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998) trú tại tổ 4, phường Trần Lãm (hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 29/5/2024, Phương Quỳnh Anh (giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) được phân công nhiệm vụ đón các cháu học sinh đưa đến trường bằng ô tô do ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển và bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong quá trình đưa đón và bàn giao học sinh, do bất cẩn, Phương Quỳnh Anh đã bỏ quên cháu T.G.H trên xe ô tô dẫn đến sự việc cháu H tử vong.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.