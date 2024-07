Vụ chơi xấu đồng nghiệp ầm ĩ cả giới KOL tiếp tục dậy sóng: Loạt tin nhắn mới tung ra hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Cách đây không lâu, Call Me Duy (Vũ Duy) - một cái tên khá nổi tiếng giới KOL/KOC tiết lộ mình bị một người đồng nghiệp (tạm gọi là Đ.) “đâm lén” sau lưng. Theo Duy, Đ. sưu tầm art toy (đồ chơi nghệ thuật) nên khi Duy được nhãn hàng mời hợp tác, anh đã liên lạc hỏi ý kiến. Nhưng vì tị nạnh, người này leak hình mà Duy gửi, khiến Duy phải xin lỗi nhãn hàng.

Call Me Duy

Chuyện không dừng lại ở đó, mới đây, Call Me Duy tiếp tục lên clip “bóc phốt” Đ. mang đồ giả đi sự kiện hàng hiệu và hay nhận vơ là bạn thân của Duy.

Cụ thể, Call Me Duy không phủ nhận chuyện 2 người có quen biết, Đ. từng đến nhà dự tiệc ra mắt người yêu của Duy, mượn đồ của Duy để đi sự kiện. Tuy nhiên sự thân thiết này đã từ mấy năm trước, còn thời gian gần đây, cả 2 chỉ gặp nhau ở một số sự kiện làm đẹp. Tại đây, Đ. và Duy vẫn tay bắt mặt mừng xã giao, khi trời mưa, Duy cũng cho người này quá giang từ quận 3 về quận 2 (TP.HCM).

Đ. từng đến nhà Duy trong tiệc ra mắt người yêu của Duy vào năm 2020

Mượn quần áo của Duy đi sự kiện

Về phần Đ., Duy cho biết người này tự nhận mình là bạn thân của Call Me Duy khi nói chuyện với mọi người. “Em với Call me Duy thân với nhau nên mỗi lần Duy có cộng tác cùng chị là em cũng chăm chút theo” - được cho là tin nhắn của Đ. với người khác. Nhưng Call Me Duy khẳng định hiện tại không thân bằng cách tiết lộ trong dịp sinh nhật của mình, Đ. không được mời.

Chưa hết, Call Me Duy còn cho rằng Đ. mang đồ giả khi đi event, khi hợp tác với những thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Prada. Anh chàng còn đưa hình ảnh trang phục của Đ. với đồ của nhãn hàng để so sánh. Duy còn nói rằng mình nhận ra Đ. dùng hàng fake vì có bạn làm mẫu cho nhãn hàng và bản thân cũng hay đi store của nhãn ở Hàn Quốc.

Tin nhắn được cho là của Đ. tự nhận mình là bạn thân của Call Me Duy

Hình ảnh so sánh do Call Me Duy đăng tải để chứng minh Đ. mặc đồ giả

“Nếu là bạn thực sự thân với Call me Duy thì không bắt buộc lúc nào cũng phải mang đồ hiệu nhưng đừng mang đồ giả để người ta đánh giá mình. Ví dụ là bạn thân thì ở ngoài mình giải quyết ba mặt một lời chứ không block, không xoá comment. Nếu đã mang tiếng làm trong ngành cao cấp rồi thì mấy mô hình chỉ có mấy trăm ngàn thôi, đừng tị nạnh người ta đánh giá” - Call Me Duy nói.

Sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip bóc phốt của Call Me Duy nhận về gần 1 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận. Dân tình cũng liên tục nhắc đến một KOL có hơn 407k người theo dõi trên Instagram.

Hiện tại, sau 2 clip bóc phốt, KOL này chưa có bất kỳ chia sẻ nào.