Vụ cháy nhà ven kênh ở TPHCM gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng

Sáng 11/4, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 8 tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy tại bãi chứa vật liệu gỗ cũ sau nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8.

Lửa bao trùm một đoạn kênh Tàu Hủ.

Đại diện Đội điều tra tổng hợp Công an quận 8 cho biết, qua công tác khám nghiệm, thu thập các lõi dây điện, mảnh kim loại tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí cháy bắt nguồn từ khu vực để máy móc trong kho gỗ cũ của ông T.Q.T. rồi cháy lan sang khu vực xung quanh. Cả 2 kho bãi này đều không có giấy phép hoạt động và có 9 người bị thiệt hại với số tiền 1 tỷ 650 tỷ đồng.

Theo Công an quận 8, vụ cháy có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định phân công, tổ chức điều tra làm rõ để có hướng xử lý cụ thể theo quy định pháp luật.

Về tồn tại, đại diện Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 8 cho biết, lối đi lại bên trong giữa các khu vực chứa gỗ cũ nhỏ hẹp, từ 0,4 - 0,6m. Hẻm 124 Phạm Thế Hiển rộng chỉ từ 2,5 - 3m nên xe chữa cháy không tiếp cận được đám cháy. Vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên công tác triển khai chữa cháy gặp khó khăn.

Gỗ cũ chất đầy trong các kho.

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 cho biết, đây là vụ cháy lớn, phức tạp. Tuy nhiên, các lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập lửa, ngăn cháy lan xung quanh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và không gây thiệt hại về người.

Theo ông Tâm, Công an quận 8, UBND, Công an phường 2 đã kịp thời có mặt tham gia vào ban chỉ huy chữa cháy và triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự.

Phía PC07 kịp thời nắm diễn biến vụ cháy, khẩn trương điều động phương tiện, cán bộ đến hiện trường trong khoảng thời gian 7 - 10 phút; tổ chức tiếp cận, khống chế đám cháy có hiệu quả, ngăn cháy lan.

Ông Tâm cho biết, khu vực xảy ra cháy có Tổ liên gia an toàn PCCC cách khoảng 20m nhưng lực lượng, phương tiện mỏng nên chữa cháy ban đầu chưa hiệu quả. Tại đây có ban hành nội quy về PCCC nhưng chưa phù hợp.

Tại buổi họp, ông Tâm yêu cầu Công an quận 8 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đôn đốc công an các phường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

Buổi họp rút kinh nghiệm diễn ra 10 ngày sau vụ cháy và có đại diện của Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: Hoàng Thuận.

“Công an quận 8 tham mưu cho UBND quận tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với kinh doanh, nhất là đối với khu vực xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm kênh rạch …”, ông Tâm yêu cầu.

Trước đó vào lúc 19h40 ngày 1/4, PC07 nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8) và đã điều động nhiều xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ của 3 đơn vị đến chữa cháy.

Sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy là 470m2, trong đó cháy hoàn toàn 50m2 nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150m2 diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320m2 diện tích bãi vật liệu gỗ cũ.

Khu vực cháy nằm sát bờ kênh.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Thuận.

Theo ông Nguyễn Quang Tú, Phó chủ tịch UBND quận 8, khu vực xảy ra cháy từng được kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các cơ sở tập kết vật liệu gỗ cũ không đảm bảo an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, UBND phường 2 đã thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC, lắp đặt chuông báo cháy tại khu vực trên để xử lý, cảnh báo đến người dân khi xảy ra cháy nổ; đồng thời vận động người dân ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.