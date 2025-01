Vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng: Xác định được danh tính và động cơ ban đầu của người phụ nữ

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc, sáng 14/1, thông tin từ UBND phường Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin, truy tìm tung tích cháu bé.

Chia sẻ với Vietnamnet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị đưa đi khỏi trường mầm non Thiên Hương vào chiều 13/1. Tuy nhiên, hiện tại lực lượng công an địa phương đã xác định được danh tính người phụ nữ đưa cháu bé đi và động cơ ban đầu của người này. Công an xác định người phụ nữ này vào trường mầm non 'bắt cóc' cháu bé ở Hải Phòng.

Người mẹ đăng tải thông tin sự việc con gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại trường Mầm non Thiên Hương. Ảnh TL

Theo vị lãnh đạo này, đối tượng không phải là người thân của cháu bé. Tuy nhiên, người này có hình dáng giống dì của cháu nên cô giáo khó phân biệt. Mẹ cháu bận và thường xuyên nhờ người đón cháu nên khi người này đến đón bé, cô giáo tưởng là dì đón hộ. Sau đó, đối tượng dẫn cháu xuống sân chơi rồi đón taxi rời khỏi TP Thủy Nguyên.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Thiên Hương, người này đang ở TP Hải Phòng và cơ quan công an đã xác định được vị trí lưu trú của họ. Tuy nhiên, gia đình và lực lượng chức năng chưa tiếp cận được cháu bé.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, vào chiều 13/1, tại Trường mầm non Thiên Hương có người phụ nữ vào lân la chơi đùa với các cháu tại sân trường, sau đó người này dẫn 1 bé gái 3 tuổi ra khỏi trường.

Bé gái 3 tuổi bị người phụ nữ dẫn ra khỏi trường (ảnh trích xuất từ camera).

Đến chiều muộn khi gia đình cháu bé đến đón phát hiện cháu đã mất tích, đồng thời gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định, sau khi dẫn bé gái ra khỏi sân trường, người phụ nữ trên đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cách khu vực Trường mầm non Thiên Hương khoảng 20km và mất dấu.

Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định người phụ nữ này sinh năm 1987, quê xã Lâm Động (nay thuộc phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên). Người này có tiền sử thần kinh không bình thường, chưa lập gia đình, thường vào các trường mầm non chơi với trẻ con.