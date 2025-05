Vụ cha bắn tài xế cán chết con mình: Người từng tham gia điều tra ban đầu nói gì?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến em N.N.B.T. (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong, nhiều tình tiết đang được điều tra làm rõ sau khi dư luận và gia đình nạn nhân liên tục có ý kiến về quá trình xử lý của cơ quan chức năng.

Một người trong thời gian công tác tại Công an huyện Trà Ôn, tham gia điều tra vụ tai nạn của bé T. cho hay, vụ tai nạn ban đầu được xử lý như một vụ việc giao thông thông thường. Kiểm sát viên đã theo dõi tiến trình điều tra, và theo đánh giá thời điểm đó, không có dấu hiệu bất thường.

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Theo vị này, trong số các vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn, Công an huyện cũng làm văn bản xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh trong quá trình xác định lỗi. Khi có văn bản của các cơ quan chuyên môn, có lỗi rồi thì Công an huyện sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

Nếu xác định người có lỗi chính đã tử vong, cơ quan điều tra có thể căn cứ vào đó để không khởi tố vụ án hình sự.

"Tuy nhiên, trong vụ tai nạn bé T. thì quá trình vận dụng các căn cứ, pháp luật của điều tra viên vẫn chưa phù hợp, chưa sát", vị này nhận định.

Sau khi có phản ánh từ gia đình và dư luận, qua quá trình nghiên cứu và phân tích thì cũng có sự thay đổi lại, huỷ quyết định số 760/QĐ-ĐTTH ngày 26/12/2024 nêu lý do không khởi tố vụ án hình sự là do "Người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết" bằng quyết định số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 nêu lý do "không có sự việc phạm tội" cho phù hợp hơn.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong vụ TNGT khiến em T. tử vong. Lý do ban đầu "Người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết" đã được đổi thành "Không có sự việc phạm tội".

Sau khi vụ việc được yêu cầu điều tra lại, thẩm quyền được chuyển lên Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long. Việc điều tra lại được phân công cho Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT mới được bổ nhiệm.

Phóng viên hỏi: Trong diễn biến mới, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã yêu cầu làm rõ việc có hay không hành vi cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm của một số cán bộ trong quá trình xử lý ban đầu?

Vị này cho rằng, các cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường gồm điều tra viên, cảnh sát giao thông và kiểm sát viên, được cho là đã thực hiện các bước theo quy trình.

Tuy nhiên, sau khi đến hiện trường thì các em học sinh chứng kiến vụ việc đã rời hiện trường cùng phương tiện. Sau đó, lực lượng yêu cầu các em quay lại để dựng lại hiện trường theo lời kể. Việc xác định vị trí là do các em hướng dẫn lại, chứ không phải bị ép buộc.

Chiều tối 5/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với mẹ bé T.

Phóng viên tiếp tục hỏi, theo lời kể của một nhân chứng - là người đi đường - người này đã phải yêu cầu tài xế gây tai nạn xuống xe đưa bé T. đi cấp cứu, vì tài xế ban đầu chỉ ngồi yên trong xe. Chỉ sau khi có yêu cầu từ người đi đường, tài xế mới chịu xuống xe hỗ trợ. Ngoài ra, trong lời khai của tài xế gây tai nạn có nhắc đến một người đàn ông đi cùng. Tuy nhiên, người này không được triệu tập làm việc , dù được cho là sinh sống ngay tại địa bàn huyện Trà Ôn.

Về chi tiết này, vị này cho hay, có thể phải hỏi lại điều tra viên phụ trách hồ sơ giai đoạn đó về vấn đề này. Trong hồ sơ ghi nhận có nhiều người liên quan, tuy nhiên cũng không xác minh được người đó là người nào, như thế nào.