Vụ cha bắn tài xế cán chết con mình: Người mẹ lay lắt sống trong tột cùng nỗi đau

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Bang Chang, xã Trà Ôn, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), mùi khói nhang quẩn quanh không khí u ám của những ngày tang tóc. Cụ ông Nguyễn Văn Hoài (99 tuổi) run rẩy chống gậy, lặng lẽ bước từng bước đến trước hai bàn thờ còn mới. Một là của người con trai - anh Nguyễn Vĩnh Phúc và một là cháu nội - bé N.N.B.T. - đứa cháu gái mà cụ thương yêu nhất.

Phía sau cụ là một người phụ nữ gầy guộc cùng ba đứa trẻ. Người mẹ ấy - vợ của anh Phúc - sống lay lắt giữa hai nỗi đau mất chồng, mất con chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

Nghe tin con mất như tim bị bóp nghẹt

Chị Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa thể gượng dậy hoàn toàn sau hai lần chịu tang. Mắt đỏ hoe, giọng đứt đoạn, chị kể lại từng giây phút cuối cùng bên chồng và con gái: “ T. là đứa con gái đầu lòng, nó ngoan và hiểu chuyện lắm. Ngày cháu bị tai nạn, tôi như chết đứng. Còn anh Phúc… từ hôm đó, anh không còn là chính mình nữa".

Chị Hiền cùng 3 người con bên bàn thờ chồng và con gái mình.

Theo lời kể của chị Hiền, sáng 4/9/2024 - một ngày trước lễ khai giảng năm học mới - bé T. cùng 2 người là N. và Nh. đến trường để làm quen với lớp và cô giáo. Trên đường về, Nh. chạy xe đạp điện một mình, còn T. chở N. trên xe điện khác phía sau.

Khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 90, hai bé đi sát lề phải, đúng phần đường dành cho xe thô sơ. Tuy nhiên, theo lời kể của N và Nh., lúc này có một chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển bất ngờ lấn làn khi cố vượt xe phía trước. Tình huống bất ngờ khiến bé Nh. phải thắng gấp, còn bé T. đi sau không kịp xử lý, va vào bạn rồi ngã xuống đường.

Cũng theo lời chị, sau khi bánh xe cán qua người bé T., hai bé đi cùng lập tức hoảng hốt kêu lớn: “Chú ơi, chú cán bạn con rồi, chú de xe lại để tụi con lấy bạn con ra”.

Tuy nhiên, tài xế không phản ứng ngay, không xuống kiểm tra tình trạng cháu bé. Phải đến khi một người dân đi đường can thiệp, yêu cầu xuống xe và đưa bé đi cấp cứu, tài xế mới mở cửa xe xuống. Sau đó, cùng người dân đưa bé T. vào bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé gái đã không qua khỏi.

Khi nhận tin dữ, chị Hiền hoàn toàn suy sụp: “Không thể nào hình dung được cảm xúc lúc đó. Tôi chỉ biết khóc ngất. Làm mẹ, nghe tin con mình mất, cảm giác đó như tim bị ai bóp nghẹt, không còn hơi thở".

Dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Nguyễn Vĩnh Phúc tử vong, ngày 4/9/2024.

Chồng chị đang làm việc tại TP.HCM, lập tức bắt xe về quê ngay trong đêm. Nhưng khi về đến nơi, thi thể con gái đã được đưa vào nhà xác.

“Anh Phúc không kịp nhìn mặt con lần cuối. Anh đau đớn gục ngã, không thể đứng vững. Anh thương bé T. lắm, bé ngoan và tình cảm. Anh ấy không ăn, không ngủ, cứ ngồi ôm hình con, ngồi ngoài bàn thờ cả đêm, có những đêm anh ngủ ngoài mộ. Tôi sợ lắm.

Tôi từng nói với anh: ‘Nếu em có mệnh hệ gì, thì anh phải sống, còn 3 đứa con nữa’. Nhưng tôi không nghĩ, đến lượt anh cũng ra đi", chị Hiền nghẹn ngào.

“Chúng tôi quá uất ức”

Chị Hiền bức xúc vì cho rằng tài xế không kịp thời hỗ trợ cháu bé sau tai nạn. Nếu như sau khi va chạm, tài xế có trách nhiệm hơn, đưa bé đến bệnh viện kịp thời, thậm chí chuyển đến tuyến trên thì có thể bé T. không phải ra đi oan uổng như vậy.

Gia đình chị đã làm việc với cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ việc. Tuy nhiên, theo chị Hiền, sau đó hồ sơ vụ án bị đình lại và tài xế không bị xử lý hình sự. Gia đình tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung không đến thăm hỏi hay có bất kỳ động thái nào thể hiện sự chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình.

“ Không một lời xin lỗi, không một lần đến hỏi thăm. Họ im lặng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi con tôi đã mất, còn tài xế thì vẫn tự do, không bị xử lý gì hết. Con tôi chết mà không ai chịu trách nhiệm, chúng tôi quá uất ức”, chị Hiền nói và mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ và người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm đúng theo quy định pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Hiền.

Vụ tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng của bé gái ngoan hiền, mà còn khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng kéo dài. Nỗi đau quá lớn khiến anh Phúc, người đàn ông hiền lành, trầm tính không thể gượng dậy sau cú sốc mất con gái. Anh chọn cách ra đi mãi mãi, để lại vợ con trong sự bàng hoàng, mất mát và một gia đình nhỏ giờ đây chỉ còn lại khung cảnh lạnh lẽo đến nghẹn lòng...

“Anh Phúc hiền lành, thương vợ, thương con. Mất con gái khiến anh ấy như mất luôn cả ý chí sống. Có hôm tôi thấy anh ấy ra sân đứng thẫn thờ, như đang chờ con đi học về...” , chị Hiền nghẹn ngào chia sẻ.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) lái xe tải trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải có một xe bán tải đậu sát lề. Trung bật xi nhan xin vượt.

Lúc này, bên làn đường ngược lại có hai xe đạp điện do nữ sinh Nh. và T. điều khiển. Thấy xe tải đang vượt, Nh. dừng xe. T. đi phía sau, không xử lý kịp đã va vào đuôi xe Nh., ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán qua. Nữ sinh 14 tuổi tử vong tại bệnh viện.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn kết luận lỗi chính thuộc về em T. vì không chú ý quan sát, điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn. Còn tài xế Trung chỉ vi phạm hành chính do lấn làn.

Tháng 12/2024, ông Nguyễn Văn Phúc (ba em T.) nhận được quyết định không khởi tố vụ án với lý do: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, ngày 23/1, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”. Gia đình tiếp tục khiếu nại, song ngày 10/2, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc mang súng, đến nhà Nguyễn Văn Bảo Trung rồi bắn anh này. Gây án xong, ông Phúc đi bộ ra quốc lộ 54 hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m và tự bắn vào đầu. Ông Phúc đã tử vong, còn Trung qua cơn nguy kịch.

Ngày 2/5, Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn vụ nữ sinh bị cán tử vong.

VKSND tối cao nhận thấy: Hành vi nêu trên của tài xế Trung là khi điều khiển ô tô đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm Điểm a Khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: “Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:... Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt”, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 260 BLHS.

Do đó, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 với lý do: “Không có sự việc phạm tội”; Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 02 ngày 10/2/2025 và Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 55 ngày 14/3/2025 bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của bé T.) là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 3/5, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 01/QĐ-VKS hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.