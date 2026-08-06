Vụ cầu thủ 24 tuổi tử vong do bị sét đánh trên sân: 12 người khác cũng phải nhập viện

Một cầu thủ bóng đá người Thái Lan đã thiệt mạng, trong khi 12 người khác, bao gồm một cầu thủ Malaysia, bị thương sau khi sét đánh trúng sân bóng trong lúc trận đấu đang diễn ra tại thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.

Theo Channel News Asia (CNA), dẫn thông tin từ New Straits Times và Bernama, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 4/8 (giờ địa phương) tại sân vận động Santiphap, trong trận bán kết thuộc khuôn khổ giải bóng đá khu vực Golok FA Cup.

Cảnh sát trưởng Sungai Golok, ông Thun Sirikhunt, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này đang có mưa lớn kèm giông sét. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Abu x Nong Sirin và SAMCOLT, đội bóng gồm các cầu thủ đến từ Thái Lan và Malaysia. Giải Golok FA Cup năm nay cũng có sự góp mặt của nhiều đội bóng Malaysia, trong đó có Kelantan FC.

Nạn nhân tử vong được xác định là Sofwan Awae, 24 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho CLB Yala FC đang chơi tại giải hạng Ba Thái Lan.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Facebook/Abdul Basir Chepor)

Theo Thai Enquirer, Sofwan Awae ra sân trong màu áo Abu x Nong Sirin tại giải đấu, dù một số nguồn tin khác đưa ra thông tin chưa thống nhất về đội bóng anh thi đấu ở trận này.

Trước khi gia nhập Yala FC chỉ vài ngày trước vụ việc, Sofwan từng khoác áo Pattani FC.

Cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 17h30 và lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đó, Sofwan Awae đang trong tình trạng nguy kịch.

"Dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, nạn nhân vẫn không qua khỏi do những chấn thương nghiêm trọng sau vụ việc", ông Thun Sirikhunt cho biết.

Sofwan Awae (Ảnh: Facebook/FC Yala)

Trong số các nạn nhân bị thương có cầu thủ Malaysia 22 tuổi Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli. Theo New Straits Times, Alif thi đấu cho đội SAMCOLT tại giải Golok FA Cup.

Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Sungai Golok để điều trị.

Sau sự việc, CLB Yala FC và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi lời chia buồn tới gia đình Sofwan Awae.

"Liên đoàn cùng chia sẻ nỗi đau mất mát này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, những người liên quan và CLB bóng đá trong thời khắc đau buồn", Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết trong thông cáo phát đi ngày 4/8.

Nguồn: CNA