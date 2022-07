Vũ Cát Tường: Ấu thơ thấy mẹ cơ cực làm lụng, quyết định thay cha là trụ cột gia đình

Vũ Cát Tường: Ca sĩ thành công và chuyện công khai tình yêu đồng tình tuổi 30

Vũ Cát Tường tối 9/7 đã công khai là người đồng tính, cho biết muốn kết duyên với một cô gái trong tương lai. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ sinh năm 1992 nói: "Trong tưởng tượng của chính mình, tôi thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I'm gay (tôi đồng tính)". Vũ Cát Tường cho biết come-out (công khai về bản thân) vì muốn mang đến hạnh phúc cho người con gái cô thương. Ca sĩ chưa tiết lộ thông tin bạn gái để tránh bị ảnh hưởng.

Vũ Cát Tường quyết định come-out vì thương bạn gái

Trước đây, Cát Tường không có nhu cầu giải thích về bản thân. Tuy nhiên, sắp đến tuổi 30, đối diện nhiều câu hỏi về việc lấy chồng, sinh con, ca sĩ muốn lên tiếng để khán giả không còn thắc mắc.

Trước đó, cách đây 4 năm, Cát Tường đã bóng gió về giới tính của cô. Theo đó, ca sĩ tuổi Thân chia sẻ rằng vấn đề giới tính không khiến cô gặp quá nhiều khó khăn trong chuyện yêu đương. Dẫu cho có bị cư dân mạng mạt sát bằng đủ mọi lời lẽ, Vũ Cát Tường vẫn không hoảng sợ.

Còn kể về người yêu, Vũ Cát Tường khẳng định rằng: "Người ấy không yêu tôi vì sự nổi tiếng, vì người này đã đi cùng tôi từ lúc trắng tay cho đến bây giờ. Điều tuyệt vời nhất mà người đó dành cho tôi chính là niềm tin. Thậm chí, trong lúc tôi nghi ngờ bản thân mình nhất, người ấy vẫn ở bên cạnh và cho tôi sự tự tin".

Trước khi công khai giới tính, come-out tình yêu đồng giới, Vũ Cát Tường đã là một nghệ sĩ trẻ được khán giả mến mộ. Từ năm 2013, cô đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" với giải Á Quân Giọng Hát Việt.

Sở hữu giọng hát nội lực, khả năng sáng tác theo thể loại R'n'B, Alternative Rock, Blue, Pop và phong cách thời trang tomboy cá tính, Vũ Cát Tường luôn biết cách làm mình nổi bật giữa vô số những cái tên "sáng giá" khác của Vpop.

Vũ Cát Tường luôn xuất hiện với hình ảnh cực kỳ nam tính

Bắt đầu từ The Voice, Cát Tường từng bước đến gần hơn với khán giả bằng giọng hát và đặc biệt hơn, bằng chính những ca khúc do cô tự sáng tác. Với vai trò là một ca sĩ - nhạc sĩ ở Bài Hát Việt 2014, Vũ Cát Tường đã có thêm "tấm vé thông hành" uy tín vào nghề. Ca khúc Yêu Xa do Cát Tường sáng tác và tự thể hiện đã giành được ba giải thưởng "Bài hát yêu thích", "Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn", "Đam mê và sáng tạo".

Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng Hát Việt Nhí 2018. Năm 2019, cô ra mắt album ''Inner me'', tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) ''Một triệu năm ánh sáng'' - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ.

Vũ Cát Tường: Ấu thơ khốn khó phải thay cha làm trụ cột gia đình

Vũ Cát Tường sinh ra và lớn lên tại thành phố Long Xuyên, An Giang. Cô có một tuổi thơ đầy biến cố khi cha mẹ ly hôn từ rất sớm. Vì gia đình có hoàn cảnh như vậy nên Vũ Cát Tường sớm học được tính tự lập và không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Cha mẹ ly hôn từ sớm, Vũ Cát Tường sống cùng với mẹ.

Vũ Cát Tường từng khóc khi chia sẻ về tuổi ấu thơ cơ cực của mình

Là chị cả của 2 em nên cô thấy mình có trách nhiệm làm trụ cột trong gia đình thiếu vắng cha. Nhìn mẹ quần quật làm lụng lam lũ, cô luôn ám ảnh chuyện gia đình không dư dả, tự nhủ bản thân phải cố gắng để đỡ đần mẹ.

Và cũng vì hoàn cảnh gia đình đó đã tạo nên một Vũ Cát Tường mạnh mẽ, nam tính cả về tính cách lẫn ngoại hình. Thời đại học, mặc dù bận rộn đi hát, sáng tác nhưng thành tích học tập, điểm bình quân của cô luôn duy trì học lực tốt.

Năm 2015, cô xuất sắc tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc Gia TP HCM). Đây là thành tích đáng nể của Vũ Cát Tường bởi từ sau Giọng Hát Việt, cô rất đắt show và còn rất ít thời gian dành cho việc học.

Ca sĩ vui vẻ bên mẹ ruột

Vũ Cát Tường nói, khi người khác không trải qua những điều bản thân mình từng đi, họ sẽ không hiểu điều gì đã hình thành nên mình như bây giờ. Hiện tại, ở tuổi 30 khi vững vàng về sự nghiệp lẫn kinh tế gia đình, Vũ Cát Tường quyết định cởi mở hơn về cuộc sống riêng.