Vụ cá trong 4 ao chết hàng loạt: Đầu độc ao cá vì mâu thuẫn với hàng xóm

Ngày 21/11, Công an huyện Anh Sơn ( Nghệ An ) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Hợi (SN 1983, trú thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, Anh Sơn) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản .

Trước đó ngày 19/11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhận được trình báo của 4 hộ dân ở thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) về việc hàng loạt cá trong ao của 4 hộ dân bị chết, nghi do kẻ xấu đầu độc thuốc trừ sâu xuống ao.

Đối tượng Nguyễn Minh Hợi và tang vật tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Thùy Anh).

Tiến hành xác minh, Công an phát hiện Nguyễn Minh Hợi là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị triệu tập lên công an, Hợi luôn quanh co chối tội và rất ngoan cố, lì lợm. Tuy nhiên, trước những thông tin, tài liệu thu thập được, Hợi buộc phải khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, Hợi khai nhận vào khoảng tháng 5/2024 có mâu thuẫn với người hàng xóm nên đã nảy sinh ý định đầu độc cá trong ao của người này ở thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn).

Khoảng 1,3 tấn cá của 4 hộ dân bị chết.

Hợi lên mạng tìm mua thuốc trừ sâu rồi chờ cơ hội ra tay. Ngày 18/11, lợi dụng thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nên Hợi đi đường rừng tiếp cận ao cá . Hợi đứng trên đồi gần ao cá và ném 2 chai thuốc trừ sâu xuống ao. Thấy chai nhựa không chìm, Hợi đứng trên bờ dùng súng bắn đạn chì mang theo bắn thủng 2 chai nhựa để hóa chất tràn ra ngoài gây chết cá.

Do hồ cá này nằm ở đầu nguồn nước nên hóa chất ngấm xuống 3 ao cá còn lại. Qua thống kê bước đầu cho thấy, có khoảng 1,3 tấn cá của 4 hộ dân bị chết, gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn điều tra để xử lý đối tượng Nguyễn Minh Hợi theo quy định.