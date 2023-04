Vụ bé trai nghi bị cha mẹ đánh đập dã man: Người thân cung cấp thông tin bất ngờ

Sáng 13/4, chị P.T.N.H. (35 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, chị vẫn còn bàng hoàng khi nhìn thấy các vết thương chi chít trên người cháu trai tên là H.K. (2 tuổi), nghi do bị cha mẹ của bé đánh đập. Chị H. là cô ruột của K. và cũng là người đầu tiên phát hiện sự việc.

Vết thương trên chân của bé trai. Ảnh người dân cung cấp.

Theo chị H., sáng 12/4, mẹ của bé nói chị đến phòng trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) để kiểm tra tình trạng bỏng của cháu K..

Lúc đầu, chị H. tưởng mẹ của bé nói đùa nhưng sau đó người này yêu cầu chị đến gấp. Đến nơi, chị H. hoảng hốt khi thấy bé K. bị bỏng khắp người nên gặng hỏi. Lúc này, mẹ của bé nói do cháu bất cẩn trong lúc uống sữa và bị đổ lên người.

“Tôi nhìn xung quanh thì không thấy bình sữa nào hết. Tôi không biết cháu có bị tạt nước sôi không nữa”, chị H. cho hay. Sau đó, chị H. cùng người dân trình báo công an và đưa K. vào bệnh viện cấp cứu.

Chị H. cũng cho biết, cách đó khoảng 3 tuần, chị có đến phòng trọ và thấy cháu K. bị đánh đập nên khuyên cha mẹ của cháu dừng lại. Có lần, chị H. còn nhìn thấy người cha dùng mỏ lết đánh vào vùng đầu của bé.

Phòng trọ nơi K. sống cùng cha mẹ. Ảnh: Minh Anh.

“Tôi nói cha mẹ của K. đừng đánh nữa nhưng họ vẫn đánh cháu. Tôi buồn quá nên không đến phòng trọ thăm. Do bị cha mẹ của bé hăm dọa nên tôi cũng lo sợ, không dám trình báo công an”, chị H. buồn bã.

Theo chị H., mẹ của K. tên là L. (khoảng 20 tuổi), còn người cha tên là C. (khoảng 21 tuổi). Hiện tại, mẹ của chị H. đang túc trực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để chăm sóc cho cháu K..

Liên quan vụ việc, ngày 12/4, Công an huyện Hóc Môn đã mời làm việc đối với cha mẹ của bé trai. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cả hai âm tính với ma túy và người mẹ thừa nhận có đánh đập bé trai.

Được biết, những thông tin do người cô và hàng xóm cung cấp đã được cơ quan công an ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.