Vụ bé gái sơ sinh tử vong: Mẹ bé còn là sinh viên

Sáng 3-10, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TPHCM lấy lời khai N.T.B.T (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để rõ làm rõ vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi nylon màu đen mà trước đó Báo Người Lao Động thông tin. Công an cũng đã làm việc với N.T.B.P. (19 tuổi, em họ và ở cùng phòng với T.).

Nơi công an tìm thấy túi ni-lon màu đen có chứa thai nhi bên trong.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 2-10, Công an phường 24, quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ bệnh viện quận Bình Thạnh về việc T. có dấu hiệu mới sinh con nhưng không rõ đứa con đang ở đâu.

Công an phường 24 đã cử người đến hẻm 246, đường Bạch Đằng (nơi T. đang ở trọ) để xác minh. Tại đây ghi nhận 1 túi nylon màu đen đặt trước cửa nhà tắm nghi có chứa thai nhi bên trong nên gọi điện thông báo đến Công an quận Bình Thạnh.

Sau đó, Công an phát hiện bên trong túi có chứa thi thể của một bé gái sơ sinh, trên thi thể có 2 vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Theo thông tin, chị T. đang là sinh viên năm 4 một trường đại học ở TPHCM.

Đại diện UBND phường 24, quận Bình Thạnh xác nhận có sự việc bé gái sơ sinh tử vong trên địa bàn. Hiện vụ việc vẫn đang được Công quận Bình Thạnh cùng các lực lượng liên quan điều tra.