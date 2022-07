Vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành dẫn đến tử vong: Luật sư kiến nghị những gì trước phiên xử

Dự kiến sáng 21/7/2022, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội "Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm". Vụ án được xét xử công khai (trước đó tòa có quyết định xử kín).

Theo đó, Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm"; Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội "Giết người" và tội "Hành hạ người khác".

Cáo trạng của VKSND TP.HCM thể hiện, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu V.A. tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Cáo trạng cho rằng Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của cháu A. một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ liền dẫn đến việc cháu tử vong.

Còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Có lúc Thái còn cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu A., giúp sức cho Trang hành hạ cháu A.. Khi biết Trang đánh cháu A. đến tử vong, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu camera để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở việc điều tra.

Đối tượng Trang thời điểm mới bị bắt (ảnh TL)

Trước phiên xử diễn ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) đã có kiến nghị khẩn cấp gửi tòa án, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo quan điểm của luật sư Thơm, việc không truy tố Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội "Giết người" là bỏ lọt tội phạm và chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội gây ra.

Bởi lẽ, trong vụ án này, các bị cáo có hành vi sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí nguy hiểm đánh bé V.A (con bị cáo Thái) trong suốt thời gian dài với những thương tích nặng trên cơ thể. Bị cáo Trang khai đã dùng ống hút bụi kim loại đánh gây thương tích vùng đầu khi có Thái chứng kiến và sau đó Thái đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn có lần Thái lấy hung khí đưa cho Trang đánh V.A. Ngày 22/12/2021, là kết quả tất yếu của việc Trang sử dụng bạo lực đánh chết cháu dã man, tàn ác. Nếu không có sự thống nhất của Thái trước đó đồng ý sử dụng bạo lực thì Trang đã không thực hiện tội phạm.

Mặc dù buổi chiều 22/12/2021, Thái không ở nhà nhưng lại biết rất rõ Trang đang sử dụng vũ lực, dùng hung khí đánh con gái (thời điểm này Thái mở điện thoại xem camera vào khoảng 15 giờ là lúc Trang đang điên cuồng đánh cháu) mà không có hành động quyết liệt ngăn cản người tình chấm dứt hành vi phạm tội sát hại con mình.

Thái khai gọi điện thoại cho Trang bảo Trang đừng đánh bé tội nghiệp. Tuy nhiên, do Trang đang điên cuồng nên không trả lời và Thái cũng bỏ mặc rồi vào làm việc đến 17 giờ 45 phút về nhà và cũng là lúc cháu V.A đã bị Trang giết chết. Thái xóa camera không chỉ là che giấu tội phạm cho Trang mà còn cho cả bản thân mình có liên quan đến cái chết của con gái.

Bản kết luận giám định pháp y tử thi cháu V.A ngày 20/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự CATP Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân chết do phù phổi cấp do sốc đa chấn thương. Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi đã xác định có rất nhiều các tổn thương trên cơ thể là nguyên nhân cháu tử vong, trong đó: "... Là các tổn thương cũ, do vật tày tác động gây nên. Là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân... Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong trong khoảng từ 2 đến 25 ngày là YẾU TỐ CỘNG THÊM dẫn đến cái chết của V.A. Trong trường hợp cháu không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân".

Như vậy, Bản kết luận giám định pháp y tử thi đã xác định hành vi sử dụng bạo lực của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài gây nên những thương tích rất nguy hiểm, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A vào ngày 22/12/2021.

Vai trò của Thái trong trường hợp này có lỗi cố ý gián tiếp cùng Trang gây nên cái chết cho cháu V.A là có căn cứ, phù hợp với ý thức chủ quan, hành vi khách quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Nguyễn Kim Trung Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người". Về mặt pháp luật, Thái là cha, người trực tiếp chăm sóc cháu nên không có sự nhất trí của Thái thì Trang đã không dám thực hiện.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng phải truy tố người cha của cháu bé về tội "Giết người" mới tương xứng

Cũng theo luật sư Thơm, trong quá trình điều tra đối với hành vi hành hạ cháu V.A, Cơ quan điều tra đã không trưng cầu giám định các thương tích do chúng gây ra trước ngày cháu bị giết chết là thiếu sót và bỏ lọt tội phạm. Bản kết luận giám định pháp y tử thi đã nêu trên cơ thể cháu có rất nhiều các vết thương cũ (từ 02 đến 25 ngày) rất nghiêm trọng, dẫn đến cái chết, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A vào ngày 22/12/2021. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá tính nguy hiểm hành vi phạm tội kéo dài của chúng và làm căn cứ định tội danh.

"Từ những căn cứ nêu trên, chúng tôi kiến nghị tòa trả hồ sơ, yêu cầu Trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích bị hại V.A (đã chết) trước thời điểm ngày 22/12/2021 trên cơ sở hồ sơ bệnh án theo đúng hướng dẫn của Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế; Thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ tội "Che giấu tội phạm" được quy định tại Điều 389 (Bộ luật Hình sự 2015) sang tội "Giết người" theo Điều 123 (Bộ luật Hình sự 2015), luật sư Thơm nói.