Vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc ở Long An: Người cha xúc động cảm ơn công an

Như đã thông tin, chiều 2-10, tại một trường mầm non ở phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái L.M.C (3 tuổi; ngụ phường 2, TP Tân An).

Sau khi bắt cóc, đối tượng đưa con ruột và bé gái về nhà ở xã Nhị Thành. Sau đó, đối tượng tiếp tục đưa bé đi về hướng TPHCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ bé yêu cầu chuyển tiền chuộc là 2 tỉ đồng. Nhận được thông tin con bị bắt cóc, 16 giờ 30 phút cùng ngày, người thân bé gái đã trình báo Công an tỉnh Long An.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn

Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 21 giờ 30 phút, khi đối tượng đang có mặt trên một chuyến xe khách lưu thông theo Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng công an đón chặn, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TPHCM và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó và đón xe khách đi một mình thì bị bắt. Ngay sau đó, công an đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Trong đêm đã đưa bé về đoàn tụ với gia đình.

Sơn là bạn bè thân thiết với cha của bé gái. Theo thông tin ban đầu, Sơn cờ bạc và nợ rất nhiều tiền.