Vụ bé 5 tuổi bị trói tay tử vong: Thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven suối chứ không phải trong nhà hoang, bác bỏ tin đồn bắt cóc tống tiền

Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tập trung điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của cháu bé H.V.Đ. (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) tử vong trong khu vực rừng Tổng đội thanh niên xung phong 6 (huyện Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 9/6.

Đồng thời, công an đang tạm giữ nghi phạm Đ.N.H. (nam sinh lớp 11, hàng xóm nạn nhân). Trước vụ án kinh hoàng này, xung quanh có nhiều thông tin đồn đoán xuất hiện.

Bởi không ai lý giải được nguyên nhân vì sao nghi phạm H. lại có thể nhẫn tâm như vậy. Trong đó, có một tin đồn nhiều người cho rằng có cơ sở, đó là việc H. nghiện game nên mới dự định bắt cóc cháu bé nhằm mục đích đòi tiền chuộc.

Con đường vào hiện trường vụ án

Rất đông người ở hiện trường xem công an khám nghiệm

Về việc này, một lãnh đạo Công an Nghệ An trao đổi: "Người dân cho rằng, đối tượng bắt cóc nhằm tống tiền là chưa có cơ sở vì đối tượng chưa thực hiện việc gọi điện đòi tiền chuộc. Ngoài ra, thông tin người mẹ của nghi phạm có liên quan đến sự việc này cũng đang được cơ quan công an làm rõ".



Theo vị này, tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do nghiện game nhập vai và thực hiện theo tựa game này là bắt cóc dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé.

"Nam sinh này nghiện chơi game online và sống ảo giác như chơi game. Ý định em này đưa cháu bé đi giấu để mọi người tìm kiếm. Nam sinh này sau đó sẽ cùng đi tìm kiếm với vai trò như người tìm kiếm được để nhận thưởng của gia đình cháu bé", vị này nói.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven bờ suối, cách trục chính khoảng 200m, chứ không phải trong nhà hoang như trước đó.

Gia đình chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân

Như đã thông tin trước đó, chiều 7/6, bé H.V.Đ. xin gia đình sang hàng xóm chơi với Đ.N.H., nhưng sau đó không thấy về.

Gia đình tỏa ra nhiều hướng tìm kiếm cháu bé tuy nhiên không tìm thấy. Đến chiều 9/6, cơ quan công an phát hiện cháu bé tử vong bên mép suối trong tư thế bị trói chân, tay.