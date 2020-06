Hàng xóm bàng hoàng khi nam sinh lớp 11 khai đưa bé trai 5 tuổi đi "giấu" theo game online khiến bé tử vong vì đói, khát

Trưa 10/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tạm giữ nghi phạm Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 4) để điều tra liên quan đến việc cháu bé H.T.V.Đ, 5 tuổi tử vong trong nhà hoang.

Còn tại nhà riêng của nạn nhân, rất đông người vẫn đang đến chia buồn bất chấp cơn nắng cùng với gió Phơn Tây Nam thổi. Điều đáng nói, gia đình nạn nhân và gia đình nghi phạm chỉ cách nhau khoảng 300m. Bố mẹ hai bên cũng là bạn thân nên thường xuyên qua lại.

Theo ông Hồ Sơn Từng (bác ruột của cháu bé): "Vì thân thiết nên nam sinh kia thường xuyên đến mua bánh kẹo, xúc xích cho cháu ăn. Cháu Đ. rất quý Hoàng, thật không ngờ cậu ấy nhẫn tâm bắt cóc, trói 2 tay bỏ đói cháu trong nhà hoang, khiến cháu tử vong trong đói khát như vậy".

Phía trong nhà, chị Trần Thị Trí (mẹ cháu Đ.) liên tục gào khóc, gọi tên con khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Chị cứ gọi con trong vô vọng đến khi kiệt sức ngất xỉu. Từ ngày cháu Đ. mất tích, rồi nhận tin con tử vong cả 2 vợ chồng anh Tụ kiệt sức nằm lì trên chiếc giường cũ.

Người dân xôn xao về sự việc xảy ra.

Đánh giá về nghi phạm Đào Ngọc Hoàng, người dân địa phương cho biết lâu nay cũng không có biểu hiện bất thường. Vì thế, khi xảy ra sự việc, không ai nghĩ Hoàng chính là nghi phạm.

"Chúng tôi cũng biết Hoàng thường xuyên mê điện tử, nhưng cũng chỉ nghĩ là thời kỳ mới lớn nên cũng ham chơi thế thôi. Không ngờ Hoàng lại áp dụng ngoài đời thực", bà Nguyễn Thị Hồng xót xa nói.

Mọi người đánh giá nghi phạm hiền lành, không gây rối xóm làng.

Rất đông người đến chia buồn trước nỗi đau của gia đình.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về nên gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Đến chiều 9/6, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé ở trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng, thuộc địa phận huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà khoảng 10km.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.