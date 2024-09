Vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Đưa 86 trẻ em về cơ sở bảo trợ xã hội công lập

Sáng ngày 4/9, theo báo Công an nhân dân, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh vụ nhiều trẻ em bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng. Đây là một mái ấm tình thương tư nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi do bà G.T.S.H làm chủ, mở cửa từ 8h – 20h hằng ngày. Tại đây, bảo mẫu tên T. (SN 1977) đã liên tục hành hạ trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội.

Liên quan đến sự việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng tại L52 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Theo đó, hiện cơ quan Công an quận 12 đã mời chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng và người đánh trẻ em về trụ sở để làm việc.

Tại Mái ấm Hoa Hồng hiện có tổng cộng 86 trẻ em. Tại phòng 101 của Mái ấm Hoa Hồng có 15 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, phòng 202 có 37 trẻ từ 1 tuổi đến khoảng 3 tuổi, 31 trẻ đi học bên ngoài mầm non Sóc Bông, 3 trẻ đang nằm bệnh viện.

Ảnh: Báo Công an nhân dân

UBND Quận 12 đề xuất ngay hôm nay đưa tất cả 86 trẻ em về cơ sở bảo trợ xã hội công lập. Vì nếu để lại sàng lọc xác minh tìm gia đình người thân thì trẻ ở lại cơ sở không có người chăm sóc, lo ăn uống. Do đó, cần đưa 86 trẻ về cơ sở bảo trợ xã hội công lập rồi sàng lọc xác minh gia đình, thân nhân sau.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ cũng thông tin, theo lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây, mái ấm trên có giấy phép hoạt động và được kiểm tra thường xuyên theo quy trình. Hiện cơ quan chức năng đang làm việc tại mái ấm, chưa có thông tin về kết quả làm việc.

Bà Nguyễn Thành Phụng - trưởng Phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM - cho biết sáng nay sở đã đến mái ấm Hoa Hồng ngay khi nắm bắt thông tin từ báo chí và đang làm việc với mái ấm này.

Cùng với đó, báo Công an nhân dân cũng đăng tải, sáng cùng ngày, ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho biết Hội đã có văn bản gửi UBND quận 12, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, Công an quận 12 đề nghị kịp thời có các biện pháp xử lý để đảm bảo sự an toàn đối với các trẻ em đang được quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Mái ấm Hoa Hồng. Đồng thời, xem xét để có các biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với người đã có hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em theo phản ảnh của báo chí, tránh xảy ra tình trạng tương tự.

Bước đầu cho thấy sự việc bạo hành, ngược đãi trẻ em tại cơ sở này đã xảy ra nhiều lần và trong một khoảng thời gian dài. Hành vi do chính nhân viên tại Mái ấm Hoa Hồng thực hiện.

Theo ông Phạm Đình Nghinh, việc bảo vệ trẻ em, nhất là các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được thành phố, các ngành, các cấp quan tâm và có nhiều chính sách nhằm góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các em được sống, được phát triển trong một môi trường thật sự an toàn và lành mạnh. Vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, nơi có số lượng trẻ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại cơ sở khá lớn, trong đó có nhiều trẻ em ở lứa tuổi sơ sinh là hết sức nghiêm trọng, xét về hành vi, mức độ bạo hành. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, sức khỏe, tính mạng và nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác đối với trẻ.