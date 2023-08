Vụ 3 ngư dân bị đánh trên tàu cá: Hé lộ đường dây mua bán lao động đi biển

Hai ngư dân bị đánh trên tàu cá chỉ biết van xin: “Tui lạy ông, ông Mỹ ơi”. Ảnh: CTV

Ngày 11-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đã xác minh được lai lịch chiếc tàu đánh cá xảy ra việc 3 ngư dân bị đánh. Đồng thời, đã giải cứu và đưa cả 3 ngư dân bị thương vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Cả 3 người bị đánh trên tàu cá có chung hoàn cảnh là thất nghiệp, khó tìm việc làm nên đã thông qua môi giới nhận lời xuống tàu đi biển. Trước khi đi, mỗi người được cho mượn 2-3 triệu đồng để lại gia đình, tiền lương tùy theo sản lượng đánh bắt cá.

Tại bệnh viện, nạn nhân T. (41 tuổi, ngụ Kiên Giang) kể, cách đây khoảng 2 tuần, anh có nhờ người đi trên tàu lấy áo mưa để mặc do trời đêm mưa lạnh. Không những không được cho áo mưa mà anh T. còn bị đánh tới gãy xương cẳng tay phải.

Nạn nhân C. (39 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, do chưa từng đi biển nên chịu đựng sóng gió không nổi, nhiều lần trong lúc làm việc trên tàu cá thì bị đuối sức. Mỗi lần như vậy, anh C. đều bị một người tên Mỹ dùng cây gỗ đánh vào đầu, vai. Ngoài Mỹ, còn có 2 - 3 người đánh anh C..

Qua chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho thấy, anh C. bị tụ máu não vùng thái dương phải. Hiện sức khỏe anh C. đã hồi phục dần.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vụ việc đánh đập ngư dân xảy ra và được quay lại vào ngày 27-7. Sau đó, các nạn nhân bị đánh lén chuyển clip về cho người thân để cầu cứu.

“Vụ việc này có liên quan đến đường dây chuyên dụ dỗ, môi giới, mua bán lao động đi biển. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể với báo chí”, một Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho hay.