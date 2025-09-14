Vụ 3 đối tượng hành hung người phụ nữ giữa đêm để đòi nợ ở Phú Thọ dưới góc nhìn pháp lý

Ngày 14/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ 3 đối tượng tham gia vụ hành hung người phụ nữ ở Tam Đảo (Phú Thọ) giữa đêm đang bị điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị triệu tập để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin từ UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), công an xã này đã triệu tập 3 đối tượng xông vào nhà hành hung chị Lê Thị Dịu (36 tuổi, thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo) giữa đêm 11/9.

Bước đầu, công an xác định chồng chị Dịu là Hoàng Văn Bình (46 tuổi) vay tiền của Nguyễn Hữu Thành.

Hành vi có tính chất côn đồ

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng; đây là vụ việc rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra làm rõ để xử lý là cần thiết, đảm bảo công bằng xã hội đồng thời cũng để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Với kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra và nội dung thể hiện qua clip thì đủ căn cứ để khởi tố các đối tượng đã đánh người phụ nữ về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự dù mức độ thương tích của nạn nhân có thể chỉ vài %.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Theo luật sư, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các đối tượng này thực hiện hành vi đánh người có kèm theo mục đích để yêu cầu trả nợ hay không.

Nếu trong quá trình đánh nạn nhân mà các đối tượng đưa ra yêu cầu buộc phải nạn nhân trả nợ thay khoản nợ của chồng thì có căn cứ để chuyển đổi danh sang tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự với chế tài rất nghiêm khắc.

Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người để đòi nợ, để chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi đánh người để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 bộ luật hình sự, với mức hình phạt thấp nhất là 03 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân.

Clip ghi lại diễn biến 3 đối tượng đánh nạn nhân

Thông tin bước đầu cho thấy các đối tượng này đến nhà nạn nhân là để đòi tiền nhưng không gặp được chồng nạn nhân nên đã thực hiện hành vi đánh người.

Mục đích là đòi tiền, hành vi đánh người nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ các đối tượng đánh nạn nhân là gì, nếu đánh để đòi tiền thì sẽ xử lý về tội cướp tài sản, nếu không chứng minh được hành vi đánh người là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Pháp luật cho phép các giao dịch vay tài sản, thậm chí cho phép hoạt động dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên pháp luật nghiêm cấm hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đòi nợ trái pháp luật.

Việc đòi nợ chỉ được phép nhắc nợ, nếu người nợ tiền không trả thì có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

"Hành vi đòi nợ bằng cách đánh đập, đe dọa, uy hiếp tinh thần của con nợ là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự. Bởi vậy trong quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động cho vay của các đối tượng này như thế nào và các phương thức thủ đoạn đòi nợ từ trước đến nay các đối tượng thực hiện như thế nào".

Ông Cường cho biết thêm, trong trường hợp có những hành vi đòi nợ trái pháp luật bằng cách đe dọa uy hiếp tinh thần hoặc đánh đập người nợ tiền thì có thể xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản hoặc tội cướp tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức lãi suất để xác định có hành vi cho vay lãi trong giao dịch dân sự đến mức xử lý hình sự hay không.

Liễu Trường Giang và Nguyễn Văn Ánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Trước đó, tối 11/9, Thành cùng với Ánh, Giang đến thôn Núc Thượng tìm anh Bình đòi tiền. Dù không gặp anh Bình ở nhà nhưng các đối tượng này đã hành hung chị Dịu gây thương tích.

Chị Dịu bị chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Clip ghi lại sự việc cho thấy 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có chị Dịu ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, người đàn ông này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin. Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

"Rõ ràng nạn nhân không mâu thuẫn gì với các đối tượng này, không có nghĩa vụ trả nợ. Hành vi vô cớ đánh người là hành vi có tính chất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là có căn cứ vào cần thiết.

Nội dung thể hiện qua clip cho thấy đối tượng đã đánh, đạp vào đầu, vào mặt và thân thể nạn nhân một cách rất tàn nhẫn, thậm chí còn dùng hung khí để tấn công nạn nhân gây ra thương tích cho nạn nhân, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, clip được đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ trong cộng đồng", luật sư Cường nhấn mạnh, với diễn biến sự việc như vậy thì việc cơ quan điều tra xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.