VTC Mobile chính thức phát hành Epic Seven tại Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện, Giám đốc dự án Smile Gate Việt Nam - ông Nguyễn Đình Tú cho biết phiên bản Epic Seven tại Việt Nam sẽ được triển khai theo hướng đa nền tảng, hỗ trợ cả PC và Mobile, giúp người chơi linh hoạt chuyển đổi thiết bị mà không gián đoạn trải nghiệm. Đáng chú ý, game thủ Việt sẽ được chơi chung server quốc tế, đảm bảo tính cạnh tranh và kết nối toàn cầu ngay từ khi ra mắt.

Ông Nguyễn Đình Tú - Giám đốc sản phẩm Epic Seven chia sẻ về lộ trình và những cam kết của VTC Mobile với cộng đồng game thủ Epic Seven.

Không chỉ dừng ở đó, phiên bản Việt hóa cũng được đầu tư bài bản với đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt cùng hệ thống thanh toán nội địa đa dạng, giúp việc tiếp cận và trải nghiệm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Đây là một phần trong chiến lược bản địa hóa mà VTC Mobile đang theo đuổi để “Việt hóa trải nghiệm – quốc tế hóa sân chơi”.

Điểm đáng chú ý nằm ở định hướng vận hành: “bản sắc local – chuẩn global”. Theo đại diện VTC Mobile, Epic Seven tại Việt Nam sẽ không chỉ là một tựa game, mà còn được phát triển thành một hệ sinh thái cộng đồng, với eSports được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng loạt hoạt động offline, cosplay và giải đấu xuyên suốt. Trọng tâm vẫn là cộng đồng – yếu tố được xem là “xương sống” cho sự phát triển dài hạn.

Về lộ trình ra mắt, Epic Seven dự kiến ra mắt chính thức vào quý IV/2026. Trước đó, tựa game sẽ có màn “chào sân” với cộng đồng trong tháng 6/2026, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đầu tiên cho người chơi Việt.

Ở phía đối tác, Smilegate cũng thẳng thắn chia sẻ lý do lựa chọn VTC Mobile. Theo đó, nhà phát triển Hàn Quốc đánh giá cao kinh nghiệm vận hành game lâu năm, khả năng xây dựng cộng đồng và đặc biệt là cách VTC Mobile biến game thành một phần của văn hóa giải trí thông qua các hoạt động eSports và offline.

VTC Mobile và Smile Gate chính thức ký kết hợp tác, đưa Epic Seven về Việt Nam.

Smilegate cho biết họ kỳ vọng sẽ cùng VTC Mobile xây dựng một cộng đồng Epic Seven thực sự gắn kết tại Việt Nam – nơi người chơi có thể giao lưu, cạnh tranh và tận hưởng trọn vẹn tinh thần chiến thuật của game, mở ra nhiều cơ hội phát triển eSports trong tương lai.

Màn ký kết giữa hai bên không chỉ là một nghi thức hợp tác, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng dài hạn: đưa Epic Seven trở thành một trong những tựa game anime RPG đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong thời gian tới.