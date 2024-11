VPBank bật mood sáng tạo cho thế hệ trẻ bằng những sự kiện độc đáo

Dạo quanh Hồ Gươm và các tuyến phố lân cận những ngày này, bạn sẽ dễ dàng "lọt hố" trước những công trình biểu tượng, xứng danh là thủ đô sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 sẽ dẫn dắt công chúng vào hành trình nghệ thuật mãn nhãn, đại tiệc văn hóa đa sắc màu với hơn 100 hoạt động hấp dẫn đến từ nhiều lĩnh vực như kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, trình diễn, điện ảnh, quảng cáo trải dài trên 7 di sản của Hà Nội.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 mang trong mình những nét độc đáo và khác biệt với tiêu chí: lễ ít - hội nhiều, gây tò mò và kích thích đến như vậy. Thế hệ trẻ tha hồ trải nghiệm những hoạt động mới lạ, vừa choáng ngợp trước những sắp đặt đầy sáng tạo, vừa rạo rực với những sự kiện đầy cảm xúc và cuồng nhiệt bất ngờ.

Một vé đi tuổi thơ tại Giao lộ ký ức

"Giao lộ ký ức" là điểm đến lý tưởng dành cho những kẻ mộng mơ mong muốn ngược về tuổi thơ thêm một lần nữa trong đời. Không chỉ là không gian tương tác lý tưởng cho những em bé, mà còn là cơ hội để các bố mẹ và cả giới trẻ trở về tuổi ấu thơ. Đây là món quà do VPBank và doanh nghiệp xã hội Tòhe mang đến Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 nhằm khơi nguồn sáng tạo cho các bạn trẻ, đồng thời góp phần làm phong phú thêm những không gian giáo dục sáng tạo của thủ đô.

Giao lộ ký ức là một trong nhiều hoạt động thu hút người trẻ tại Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024

Đặt tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ), Giao lộ ký ức nhìn từ xa giống như một tổ trứng đã nở cùng đàn chim non ríu rít khám phá thế giới. Bước vào Giao lộ ký ức là bước vào những phân xưởng xinh xẻo, những thiết kế được đội ngũ sáng tạo dành riêng cho các bé thoả thích khám phá. Từ Xưởng Rối (Con Rối Tinh Nghịch) đến Xưởng In Dấu (In Dấu Tháng Năm) hay Xưởng Ghép Gạch (Ghép Gạch Con Con) đều mang dấu ấn của không gian sáng tạo thú vị cho trí tưởng tượng của trẻ. Chỉ cần nhìn trẻ con vừa chơi đùa vừa "nghiêm túc" sáng tạo trong Giao lộ ký ức, bạn ngay lập tức muốn nhập hội để cùng khám phá.

Các em nhỏ say sưa thực hiện tác phẩm sáng tạo cho riêng mình

Giao lộ ký ức được thiết kế như một không gian giáo dục sáng tạo, điểm dừng chân hấp dẫn cho cả trẻ em lẫn người lớn. Kết hợp giữa giáo dục và sáng tạo (giáo dục sáng tạo), Giao lộ ký ức thực sự là nơi chốn để trẻ em có thể thoả thích với niềm vui đích thực của mình. Nói thế không có nghĩa là người trẻ không tìm thấy một không gian để nhìn ngắm những ký ức trong trẻo trôi qua mắt mình.

Một trong những điều thú vị nhất ở Giao lộ ký ức là cơ hội hiếm có để thưởng thức loạt phim hoạt hình nổi tiếng và đặc sắc của Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước. Chùm phim hoạt hình Việt Nam thập niên 60 - 70 của Trương Qua với Đáng đời thằng cáo, Sơn Tinh Thủy Tinh, Bàn tay khổng lồ và Ngô Mạnh Lân với Mèo Con, Con sáo biết nói, Chuyện ông Gióng, Rồng lửa Thăng Long. Bạn sẽ nhận ra, Việt Nam cũng có những tác phẩm hoạt hình đặc sắc chẳng thua kém gì trên thế giới, với những hình ảnh đậm dấu ấn Việt.

Giao lộ ký ức chắp cánh cho ý tưởng sáng tạo của trẻ thơ

Giao lộ ký ức vẫn mở cửa từ 09:00 - 18:00 tất cả các ngày từ 09-17/11/2024. Để tạo ra Giao lộ ký ức, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kết hợp cùng thực hiện với doanh nghiệp xã hội Tòhe, là sự tin tưởng tuyệt đối với những ý nghĩa của giáo dục sáng tạo với trẻ em. VPBank lựa chọn tổ chức và đồng hành các hoạt động sáng tạo dành cho trẻ em và sinh viên - lực lượng sáng tạo trẻ.

Quẩy show vui quên lối về

VPBank cũng đồng hành với các sự kiện khác trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, mà Show Rock & Thời Trang: Hà Nội Chốn Đi về là một trong số những chương trình nghệ thuật gây ấn tượng mạnh mẽ. Dạo Bờ Hồ, ghé "Giao lộ ký ức" tại nhà Bát Giác, "hoài niệm tương lai" tại Cung thiếu nhi, ăn kem Tràng Tiền, cafe phố cổ… và kết thúc bằng một chương trình biểu diễn âm nhạc là một "combo" cảm xúc không thể trọn vẹn hơn trong những ngày thu Hà Nội rực rỡ nắng vàng.

Màn trình diễn thời trang ấn tượng tại Show Rock & Thời Trang Hà Nội Chốn Đi Về.

Vì thế, nếu có một sự kiện nào đó khiến giới trẻ không thể quên, thì đó chính là Show Rock & Thời Trang: Hà Nội Chốn Đi về. Diễn ra tối ngày 10/11 tại quảng trường Cách mạng Tháng 8, Show Rock & Thời Trang: Hà Nội Chốn Đi Về là món quà dành cho người yêu thích thời trang và âm nhạc.

Các nghệ thăng hoa cùng cảm xúc, kể câu chuyện di sản ngay giao lộ thời gian

Đối với những yêu nhạc, đặc biệt là nhạc rock thì Show Rock Hà Nội Chốn Đi Về thực sự là một "của hiếm". Sở dĩ nói vậy là bởi vì, rất lâu rồi khán giả mới thấy các lứa rocker của Rock Việt cùng chia sẻ một sân khấu cuồng nhiệt đến như vậy. Nó vừa gợi nhớ đến những "Bão rock" (chuỗi Rock Storm) một thời, vừa cho thấy những dấu vết của những thời kỳ rock Hà Nội; từ những người anh cả, anh thứ như Purple Blues, Thủy Triều Đỏ, Ngũ Cung cho đến những "em út" chơi rock theo mô hình Indie (độc lập) như Lý Bực, Blue Whales.

Nghệ sĩ cháy hết mình tại sân khấu Rock & Thời Trang Hà Nội Chốn Đi Về.

Năm ban nhạc, năm màu sắc và cá tính âm nhạc khác nhau nhưng họ đều chung một tinh rock bất diệt. Khán giả hào hứng "quẩy" hết mình, như trọn vẹn một "combo" cảm xúc mà Hà Nội mang tặng tất cả mọi người. Không ít khán giả có mặt trong đêm diễn ra sự kiện (10/11) đã đồng ý với điều này.

Khán giả đu đưa, bùng nổ với những giai điệu Rock huyền thoại

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề Giao lộ Sáng tạo diễn ra từ 9-17/11/2024. Đây là cơ hội để bạn có thể nhìn ngắm một Hà Nội khác biệt đầy sáng tạo. Bạn có thể nhìn ngắn những công trình biểu tượng, những cuộc gặp gỡ giữa di sản, kiến trúc và thực hành nghệ thuật đương đại. "Đu" lễ hội như người Hà Nội cũng là cách cổ vũ sự sáng tạo của thủ đô, xứng đáng là một trong mạng lưới 300 thành phố sáng tạo toàn cầu do UNESCO công nhận.