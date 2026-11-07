Volvo ra mắt bộ đôi xe điện đầu bảng ES90 và EX90 tại Việt Nam, giá 2,6 và 3,6 tỷ đồng

Volvo chính thức giới thiệu hai mẫu xe thuần điện ES90 và EX90 tại Việt Nam, với giá bán lần lượt 2,6 tỷ và 3,5 tỷ đồng. Bộ đôi mới đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu Thụy Điển.

Ngày 6/11, Volvo Car Việt Nam chính thức giới thiệu hai mẫu xe thuần điện ES90 và EX90 tại thị trường trong nước. Đây là hai sản phẩm thuộc nhóm xe điện cao cấp của thương hiệu Thụy Điển, lần lượt đại diện cho phân khúc sedan và SUV cỡ lớn.

Theo công bố, Volvo ES90 có giá bán 2,6 tỷ đồng, trong khi mẫu SUV điện EX90 được niêm yết ở mức 3,5 tỷ đồng. Cả hai đều được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

ES90: Sedan điện có tầm hoạt động 706 km

Trong bộ đôi vừa ra mắt, Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện có giá thấp hơn. Xe sở hữu thiết kế fastback với phần mui vuốt dài về phía sau, kết hợp những đường nét tối giản đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Scandinavian.

ES90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.000 x 1.942 x 1.547 mm, chiều dài cơ sở 3.102 mm. Xe sử dụng bộ mâm 21 inch, đi cùng hệ thống treo khí nén thích ứng, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và sự thoải mái cho hành khách.

Về vận hành, ES90 được trang bị hai mô-tơ điện, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện tử eAWD. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 4 giây.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, sử dụng kiến trúc điện áp 800V. Theo công bố, ES90 có thể di chuyển tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Đáng chú ý, xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 350 kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút trong điều kiện phù hợp. Với bộ sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc từ 10% lên 100% vào khoảng 10 giờ.

Khoang nội thất của ES90 theo đuổi phong cách tối giản, với màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước 14,5 inch và màn hình thông tin lái 9 inch phía sau vô-lăng. Xe còn có hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí và camera 360 độ.

Một trong những trang bị đáng chú ý là trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ điều chỉnh độ xuyên sáng bằng điện tử, cho phép thay đổi mức độ ánh sáng đi vào khoang cabin.

EX90: SUV điện 7 chỗ, tầm hoạt động 625 km

Nếu ES90 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sedan hạng sang, EX90 lại là lựa chọn dành cho những người cần một mẫu SUV điện cỡ lớn với không gian ba hàng ghế.

Volvo EX90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.037 x 1.964 x 1.742 mm, chiều dài cơ sở 2.985 mm. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất tối giản, phần đầu kín đặc trưng của ô tô điện, cụm đèn chiếu sáng hình búa Thor và bộ mâm 21 inch.

So với mẫu XC90 sử dụng động cơ đốt trong, EX90 mang diện mạo hiện đại hơn với những đường nét phẳng, gọn gàng. Đây cũng được xem là phiên bản thuần điện trong dải SUV cỡ lớn của Volvo.

Bên trong, EX90 được trang bị màn hình trung tâm 14,5 inch tích hợp hệ điều hành Google, màn hình thông tin lái 9 inch và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, công suất 1.610 W, hỗ trợ Dolby Atmos. Ghế ngồi bọc da Nappa, hàng ghế trước có chức năng thông gió và massage. Trần kính toàn cảnh có khả năng điều chỉnh độ xuyên sáng bằng điện tử cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Về hệ truyền động, EX90 sử dụng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm. Xe có hệ dẫn động bốn bánh eAWD, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây.

Bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, kết hợp kiến trúc điện 800V, giúp mẫu SUV này đạt phạm vi hoạt động tối đa 625 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Bên cạnh các trang bị tiện nghi, Volvo tiếp tục nhấn mạnh yếu tố an toàn trên EX90 thông qua hệ thống Safe Space Technology. Xe được trang bị các cảm biến giám sát môi trường bên ngoài và bên trong cabin, hệ thống thấu hiểu người lái, nhận diện hành khách và cảnh báo khi mở cửa nếu phát hiện phương tiện đang tiến đến.

Các công nghệ hỗ trợ lái gồm giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn, phát hiện phương tiện và vật cản, phòng ngừa va chạm cũng như hỗ trợ đỗ xe.

Mở rộng danh mục xe điện hạng sang tại Việt Nam

Việc đưa ES90 và EX90 về Việt Nam cho thấy Volvo tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thuần điện, bên cạnh những mẫu xe điện đã có mặt trước đó như EC40.

Điểm chung của hai sản phẩm mới là sử dụng nền tảng điện áp 800V, pin dung lượng 106 kWh và hệ truyền động hai mô-tơ điện. ES90 có lợi thế về phạm vi hoạt động với quãng đường công bố 706 km, trong khi EX90 tập trung vào không gian sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình.

Với mức giá 2,6-3,5 tỷ đồng, bộ đôi Volvo mới tham gia nhóm xe điện hạng sang tại Việt Nam, nơi người mua có thêm lựa chọn bên cạnh các thương hiệu xe sang đến từ Đức và Nhật Bản.

Volvo hiện có các trạm sạc nhanh DC tại hệ thống đại lý ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đồng thời, hãng sử dụng chung nền tảng VETC của Tasco Auto, cho phép khách hàng tìm kiếm trạm sạc và thanh toán qua ứng dụng điện thoại.