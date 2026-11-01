Tất cả người dân có bất động sản chú ý thông báo mới nhất từ cơ quan thuế

Người dân lưu ý nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính khi chuyển nhượng bất động sản.

Thuế tỉnh Khánh Hòa mới đây ra thông báo, việc chuyển nhượng bất động sản là giao dịch có thể phát sinh các khoản thuế, lệ phí và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, người nộp thuế cần chủ động tìm hiểu, kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản phải nộp; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin, hồ sơ đã cung cấp cho cơ quan quản lý thuế.

Các khoản thuế, lệ phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản

Tùy thuộc vào đối tượng chuyển nhượng là cá nhân hay doanh nghiệp, các khoản thuế, lệ phí phải thực hiện được quy định cụ thể như sau:

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(a) Đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản

- Thuế thu nhập cá nhân (do bên chuyển nhượng nộp): Thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng. Giá tính thuế là giá thực tế ghi trên hợp đồng công chứng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá trên hợp đồng thấp hơn giá đất/giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quy định thì cơ quan thuế áp dụng giá theo quy định để tính thuế.

- Lệ phí trước bạ (do bên nhận chuyển nhượng nộp): Mức nộp 0,5% tính trên giá trị bất động sản nhận chuyển nhượng. Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán nhà, đất (đất gắn liền với nhà, tài sản trên đất không tách riêng giá trị đất) cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng mua bán nhà, đất.

(b) Đối với doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải được kê khai riêng. Doanh nghiệp nộp thuế TNDN với thuế suất 20% tính trên thu nhập chịu thuế (giá bán trừ giá vốn bất động sản và các chi phí hợp lý liên quan).

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% tính trên giá chuyển nhượng trừ giá đất được trừ theo quy định.

Trách nhiệm của người nộp thuế khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản

Người nộp thuế, bao gồm cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các thủ tục hành chính về thuế và đăng ký biến động; đồng thời bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ, thông tin và giá trị giao dịch kê khai.

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(a) Kê khai trung thực, chính xác giá trị chuyển nhượng

- Kê khai chính xác giá chuyển nhượng thực tế trên hợp đồng và hồ sơ khai thuế.

- Không kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế nhằm giảm số thuế, lệ phí phải nộp.

- Trường hợp kê khai không đúng, cơ quan thuế sẽ xử lý vi phạm theo quy định, bao gồm ấn định thuế hoặc xử phạt hành chính về hành vi khai sai, trốn thuế hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để đề nghị khởi tố hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.

(b) Nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn

- Thời hạn nộp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản (đăng ký biến động sang tên) tối đa là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực (ngày công chứng).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ:

+ Trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai (ngày thứ 30).

+ Trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trong tương lai: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

+ Thời hạn nộp hồ sơ lệ phí trước bạ: Nộp cùng thời điểm với hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất; thời hạn đăng ký biến động tối đa là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực (ngày công chứng).

(c) Nộp thuế, lệ phí đầy đủ, đúng thời hạnNgười nộp thuế có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế, lệ phí theo thông báo và đúng thời hạn quy định. Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, trừ trường hợp người nộp thuế được ghi nợ lệ phí trước bạ.C

huẩn bị đầy đủ hồ sơ, kê khai trung thực, chính xác và thực hiện đúng thời hạn không chỉ giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ theo quy định mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình. Thuế tỉnh Khánh Hòa luôn đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

