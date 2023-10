Voi Bản Đôn kết hợp với cả Ogenus nhưng bị vào vòng nguy hiểm, Trấn Thành nhận xét: "Nghe cũng bình thường thôi"

Là mascot được yêu mến bậc nhất mùa 2 The Masked Singer tính đến thời điểm hiện tại, Voi Bản Đôn trong phần dự thi mới nhất đã mang đến ca khúc nổi tiếng của Tiên Tiên - My Everything. Voi Bản Đôn tiết lộ thêm "hint" trước khi dự thi rằng anh đã từng chiến thắng một cuộc thi "hát karaoke" vào năm 2008, thế nên hội đồng cố vấn cho rằng đây là năm mà Voi giành được chiến thắng ở một cuộc thi âm nhạc.

Sân khấu của Voi Bản Đôn được dàn dựng dễ thương

Mang đến My Everything theo phong cách rất riêng, Voi Bản Đôn lần này còn có sự trợ diễn của nam rapper Ogenus đến từ mùa 3 Rap Việt. Ogenus xuất hiện trên bộ mascot khủng long hài hước, mang đến đoạn rap đặc trưng tạo điểm nhấn cho phần trình diễn. Trong đoạn cao trào, Ogenus cũng hòa giọng với Voi Bản Đôn khiến nhiều khán giả thích thú.

Voi Bản Đôn và Ogenus hòa giọng trong My Everything, ca khúc gốc của Tiên Tiên

Cố vấn Trấn Thành khi được hỏi ý kiến về màn trình diễn này ban đầu đã bĩu môi và trêu Voi Bản Đôn rằng: "Màn trình diễn này cũng bình thường thôi, hát cũng bình thường...". Tuy nhiên sau đó, Trấn Thành đã nhận xét nghiêm túc và cho rằng Voi Bản Đôn đã hát với tâm thế vui vẻ, cởi mở hơn tâm lí u sầu ở các vòng trước. Vị cố vấn khách mời đặc biệt trong tối nay - Lady Mây Myra Trần - cũng có phán đoán riêng của cô và tự tin cho biết cô đã gặp Voi Bản Đôn thời điểm 7 năm về trước, trước cả khi cô sang Mỹ.

Với màn thể hiện vượt trội hơn của "nữ danh ca" Cú Tây Bắc, Voi Bản Đôn đã bị xếp chung vào bảng nguy hiểm với Nàng Tiên Hoa. Sau sân khấu đối đầu, Nàng Tiên Hoa lộ diện là Dương Hoàng Yến trong khi Voi Bản Đôn thoát nguy hiểm để đi tiếp vào vòng trong.