Vợ Văn Đức học online buổi cuối của đời sinh viên, tiếc nuối về những lần "từ chối đi chơi": Bây giờ có muốn ra ngoài cũng không được

Võ Thị Nhật Linh, vợ của Phan Văn Đức hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Do dịch Covid-19 nên việc học của cô đã bị đã bị gián đoạn một thời gian khá dài. Tuy nhiên, mới đây, Nhật Linh cũng đã thông báo hoàn tất buổi lên lớp cuối cùng trong đời sinh viên của mình qua hình thức học online do các trường học đều đóng cửa.



Nhật Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Buổi học cuối cùng sau quãng thời gian 4 năm sinh viên sư phạm của mình. Từ nay thoải mái hơn rồi, ngả lưng nằm thở phào nhẹ nhõm".

Cũng như những sinh viên khác, khi kết thúc việc học, dù thấy nhẹ nhõm hơn nhưng Nhật Linh cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối về một trong những quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Vợ của Văn Đức chia sẻ rằng cảm thấy tiếc nuối vì những lần bạn rủ đi chơi nhưng từ chối để ngủ. Giờ đây, khi dịch bệnh bùng phát, cùng với việc đang có bầu, sẽ rất khó để Nhật Linh ra ngoài gặp mặt bạn bè.

Hiện tại, Nhật Linh chủ yếu ở nhà cùng chồng của mình, người cũng đang có nhiều thời gian rảnh do giải V.League tạm hoãn. Dù sao đây cũng là dịp để họ được ở bên nhau, chăm sóc nhau nhiều hơn. Chắc hẳn cả hai mong ngóng ngày bé Dâu Tây (tên gọi mà Văn Đức Nhật Linh đặt cho đứa con đầu lòng) ra đời để chính thức được lên chức lắm đây.