Vợ và con trai 5 tuổi bị vạ lây vì nam diễn viên đình đám ngoại tình

Scandal nam diễn viên nổi tiếng Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) bị kiện 50 triệu won (915 triệu đồng) vì ngoại tình với người phụ nữ có gia đình đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc trong suốt thời gian qua. Trong diễn biến mới nhất, vào sáng 17/1, tờ Xsports News đưa tin vợ con tài tử họ Kang hiện đang chịu vạ lây từ vụ scandal chấn động.

Theo nguồn tin, từ khi bê bối nổ ra, công chúng bày tỏ sự quan tâm dành cho tình trạng của nữ diễn viên Jang Shin Young (vợ Kang Kyung Joon) và 2 con trai gồm Kang Jung An (17 tuổi) và Kang Jung Woo (5 tuổi). Đặc biệt, nhiều khán giả lo lắng vợ con Kang Kyung Joon có thể chịu tổn thương sâu sắc sau khi tin nhắn mùi mẫn nam tài tử gửi cho nhân tình bị phanh phui. Từ đây, không ít YouTuber, tài khoản mạng xã hội "thừa nước đục thả câu", tung loạt video chứa đựng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình trạng sức khỏe, tinh thần của Jang Shin Young và 2 con nhằm câu tương tác. Bên cạnh đó, những tin giả liên quan tới tình trạng hôn nhân của vợ chồng tài tử họ Kang cũng xuất hiện ồ ạt.

Jang Shin Young và các con chịu ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối liên quan tới Kang Kyung Joon

Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự bức xúc khi nữ diễn viên họ Jang và 2 con trai trở thành nạn nhân của tin giả: "Vụ bê bối do Kang Kyung Joon gây ra hiện đang gây tổn hại nặng nề tới những người thân trong gia đình nam diễn viên. Jang Shin Young và 2 bé thật đáng thương", "Đừng động vào gia đình Kang Kyung Joon", "Tại sao những YouTuber đó lại lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của người khác để kiếm lợi được nhỉ?"...

Trước đó, vào trưa 3/1, tờ DongA đưa tin Kang Kyung Joon bị kiện gần 1 tỷ đồng với cáo buộc ngoại tình. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Kang bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 công ty bất động sản. Chồng người phụ nữ này đệ đơn kiện Kang Kyung Joon hồi cuối năm 2023, đồng thời công khai chỉ trích nam tài tử gay gắt.

Kang Kyung Joon hiện trở thành tâm điểm chỉ trích vì ồn ào "cắm sừng" bà xã Jang Shin Young

Đến ngày 8/1, Sports Chosun tung loạt tin nhắn mùi mẫn của Kang Kyung Joon và nhân tình. Khi nhân tình nhắn "Em nhớ anh", tài tử liền đáp lại "Anh muốn ôm em". Trong 1 lần khác, nam diễn viên gửi lời nhắn: "Anh muốn ở bên em mà không cần uống rượu. Rượu chỉ là cái cớ". Kang Kyung Joon còn trả lời "Nghĩ đến em" khi được nhân tình hỏi đang làm gì.

Nam diễn viên bị tung loạt tin nhắn riêng tư gửi cho nhân tình

Sau khi bê bối nổ ra, Kang Kyung Joon đã cắt đứt liên lạc với công ty bất động sản. Cách đây ít ngày, nam nghệ sĩ cùng nhân tình bị đuổi việc. Bên cạnh đó, vào hôm 8/1, tài tử bất ngờ xóa tài khoản Instagram, hoàn toàn mất hút khỏi mạng xã hội ngay giữa tâm bão scandal. Phía công ty quản lý quyết định không đứng ra giải quyết vụ việc vì hợp đồng với Kang Kyung Joon đã hết hạn từ tháng 10 năm ngoái. Công ty cho biết đang đàm phán gia hạn cùng tài tử 8X thì scandal ngoại tình nổ ra. 2 bên đã tạm dừng quá trình đàm phán cho đến khi vụ việc ngã ngũ.

Tài tử bỗng ''lặn mất tăm'' sau scandal ngoại tình

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nam nghệ sĩ bắt đầu được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình ăn khách To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

Nguồn: Kbizoom