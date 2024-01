Kết đắng của tài tử bị kiện 1 tỷ vì ngoại tình: Công ty phũ, hoãn show vô thời hạn lại còn bị vợ bỏ?

Vụ việc tài tử Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) bị kiện 50 triệu won (932 triệu đồng) vì ngoại tình đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn. Sau khi bị tung ra loạt tin nhắn mùi mẫn với nhân tình, Kang Kyung Joon giữ im lặng.

Dù vậy, sự nghiệp của tài tử này không thể tránh khỏi tổn thất lớn. Phía công ty quản lý của Kang Kyung Joon không đứng ra giải quyết vụ việc vì hợp đồng đã hết hạn từ tháng 10. Công ty cho biết 2 bên đang đàm phán gia hạn thì vụ kiện ngoại tình nổ ra. Họ sẽ dừng quá trình đàm phán cho đến khi vụ việc ngã ngũ.

Công ty ngừng đàm phán gia hạn hợp đồng với Kang Kyung Joon sau khi bê bối nổ ra

Trong những năm qua, sự nghiệp phim ảnh của Kang Kyung Joon không có nhiều khởi sắc. Chủ yếu nam diễn viên được biết đến qua chương trình thực tế Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny và The Return of Superman. Thế nhưng ekip sản xuất của The Return of Superman đã dừng ghi hình tài tử và cho biết kế hoạch sản xuất trong tương lai sẽ được thảo luận khi vụ việc được giải quyết xong.

Việc dừng ghi hình The Return Of Superman còn làm ảnh hưởng đến cả gia đình tài tử

Kang Kyung Joon cũng có nguy cơ đánh mất gia đình hạnh phúc. Theo cựu phóng viên Lee Jin Ho, ông đã liên hệ với 1 người quen của cặp đôi và nhận được câu trả lời: "Jang Shin Young đang đối mặt với giai đoạn đầy khó khăn, thách thức. Cô ấy đi khắp nơi tìm hiểu mọi thông tin và tự mình lên kế hoạch về những việc cần làm. Thực ra Jang Shin Young rất yêu thương gia đình mình. Tôi vẫn hy vọng vết thương lòng của vợ chồng họ sẽ không rỉ máu thêm nữa".

Từ những chia sẻ này, netizen đặt ra nghi vấn Jang Shin Young đang chuẩn bị thủ tục ly hôn, sắp đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với ông xã Kang Kyung Joon. Nữ diễn viên từng có 1 cuộc hôn nhân thất bại do người chồng đầu tiên sử dụng tên của cô để ký kết nhiều giao dịch bất hợp pháp. Trên trang cá nhân của Jang Shin Young đang tràn ngập những bình luận trái chiều. Có người an ủi, cổ vũ nữ diễn viên nhưng cũng có không ít bình luận cho rằng cô nên tha thứ cho chồng.

Có thông tin cho rằng Jang Shin Young đang lên kế hoạch ly hôn

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nhưng nam nghệ sĩ chỉ thực sự được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

