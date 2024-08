Võ sĩ Việt Nam tung liên hoàn đấm, thắng knock-out ngay trong trận ra mắt giải đấu danh giá

Trong khuôn khổ sự kiện ONE Championship ONE Friday Fights 76, võ sĩ Phạm Văn Nam của Việt Nam đã chạm trán cao thủ đến từ Philippines Estrada Donga-as. Mặc dù đã có những kinh nghiệm thi đấu MMA, đây mới là trận ra mắt đấu trường ONE Championship của cả Phạm Văn Nam lẫn Estrada Donga-as.

Phạm Văn Nam (quần trắng) đối đầu với Estrada Donga-as (quần đỏ).

Phạm Văn Nam sinh năm 1992, từng học Thiếu Lâm Phật Gia trước khi trở thành kiện tướng quốc gia môn Jujitsu. Sau đó anh bén duyên và thi đấu chuyên nghiệp tại đấu trường MMA.



Trước đó, Phạm Văn Nam từng lên ngôi vô địch MMA Việt Nam vào năm 2022. Trong khi đó, Estrada Donga-as được đào tạo tại võ đường Team Lakay – nơi đóng góp tới 5 nhà cựu vô địch ONE Championship.

Cuộc đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những giây đầu tiên hiệp thứ nhất. Phạm Văn Nam tự tin với các đòn đá nhưng đối thủ cũng tung ra một số cú đấm hiểm hóc. Estrada Donga-as có tình huống quật ngã được Phạm Văn Nam xuống võ đài. Tuy nhiên, võ sĩ của Việt Nam đã nhanh chóng lật ngược tình thế và dồn ép đối phương. Sự lì lợm của 2 võ sĩ khiến hiệp một kết thúc trong thế giằng co.

Sang hiệp hai, Phạm Văn Nam chủ động tấn công dồn dập hơn. Dù vậy, Estrada Donga-as đã bất ngờ có một pha phản đòn ấn tượng khiến võ sĩ của Việt Nam ngã xuống sàn đấu. Sau gần 1 phút, Phạm Văn Nam cho thấy sự gan lì khi thoát được gọng kìm của đối phương.

Nửa cuối hiệp hai, Estrada Donga-as có dấu hiệu xuống sức. Các động tác đến từ võ sĩ người Philippines dần trở nên chậm chạp hơn. Nhận thấy điều này, Phạm Văn Nam chủ động tăng tốc. Võ sĩ sinh năm 1992 mạo hiểm hơn và tung ra hàng loạt đòn đấm và đá.

Phạm Văn Nam hạ knock-out đối phương.

Estrada Donga-as cố gắng bám trụ và còn có 1 lần bắt được chân của Phạm Văn Nam. Nhưng cuối cùng, khi hiệp đấu chỉ còn hơn 1 phút, võ sĩ người Philippines đã không thể đứng vững.

Phạm Văn Nam với hàng loạt cú đấm uy lực đã khiến cho Estrada Donga-as đổ gục xuống sàn đấu. Vào thời điểm 3 phút 52 giây của hiệp đấu thứ hai, trọng tài cho dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng knock-out thuộc về Phạm Văn Nam.

Phạm Văn Nam giành chiến thắng knock-out.

Một chiến thắng ấn tượng và xứng đáng cho võ sĩ sinh năm 1992 trong ngày ra mắt đấu trường MMA hàng đầu châu Á. Chiến thắng của Phạm Văn Nam thêm một lần khẳng định các võ sĩ Việt Nam khi được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể giành những chiến thắng tại những giải đấu quốc tế.





