Vỡ nợ 100 tỉ đồng, nhóm cán bộ chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng

Ngày 26/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết: 4 cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Khánh Hoà (gọi tắt Sacombank Cam Ranh ) đã bị khởi tố vì tự ý sử dụng thông tin khách hàng làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh nơi có 4 cán bộ bị khởi tố (Ảnh L.H)

Trước đó, ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh về tội “Tham ô tài sản”. Cụ thể, công an đã khởi tố Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách nội nghiệp Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (đều là nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) với tội danh trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà và Nhạn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hải và My.



Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ tháng 8/2022, do cần tiền nên Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, 4 cán bộ Sacombank Cam Ranh đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ, ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động của ngân hàng này. Xét thấy các cá nhân trên làm sai và không có khả năng khắc phục, Sacombank Khánh Hoà đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền. Theo một lãnh đạo Sacombank Khánh Hoà, tổng số tiền mà các cán bộ Sacombank Cam Ranh vay của hàng chục người dân lên tới hơn 100 tỉ đồng.