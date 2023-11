Vở nhạc kịch cực hot lần đầu được công diễn ở Việt Nam: Hoành tráng, mãn nhãn chẳng khác gì sân khấu quốc tế!

Sau thành công của vở nhạc kịch Alice In Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) diễn ra thành công vào tháng 10/2022, vở nhạc kịch broadway nổi tiếng - Shrek The Musical , có những buổi công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào các tối mùng 2, mùng 3 và mùng 4/11/2023.

Được biết, vở nhạc kịch này được The YOUniverse mua bản quyền cấp phép bởi Music Theater International (MTI) - đơn vị cấp phép bản quyền biểu diễn nhạc kịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ. Còn về The YOUniverse, đây là hệ sinh thái nghệ thuật sáng tạo mang trong mình sứ mệnh xây dựng một sân chơi lành mạnh tầm cỡ quốc tế cho tất cả những người yêu nghệ thuật nói chung và thanh thiếu niên Việt Nam nói riêng, từ đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người Việt.

Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng công phu

Dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng có tên Shrek, Shrek The Musical mở ra một thế giới cổ tích đầy mới lạ, độc đáo và thú vị. Câu chuyện không lộng lẫy như những câu chuyện cổ tích thường nghe, nhưng lại hàm chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc như: Bình đẳng ngoại hình; Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân; Bình đẳng giới và bình đẳng giai cấp...

Ngoài ra, tác phẩm cũng gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh kém may mắn.

Câu chuyện hàm chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc

Không phải sân khấu broadway tại New York, mà ngay tại sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội, khán giả được đắm chìm trong những giai điệu đậm chất broadway, với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên Việt Nam. Đặc biệt, các diễn viên của đoàn đều là diễn viên không chuyên, đến từ nhiều độ tuổi khác nhau song ai cũng tài năng, nhiệt huyết nhằm cống hiến cho một buổi biểu diễn chất lượng.

Chưa hết, vở nhà kịch còn có sự góp mặt nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước vào khâu dàn dựng như: Đạo diễn Ylaria Rogers; Biên đạo Madison Price; Giám đốc Âm nhạc Nicholas Gentile; HLV Thanh Nhạc Craig Haggart…

Các diễn viên của đoàn đều là diễn viên không chuyên nhưng về tài năng, nhiệt huyết thì chẳng thua ai

Với lần đầu tiên đem đến một vở nhạc kịch broadway nguyên bản, vở nhạc kịch Shrek The Musical sẽ là bước đầu cho nhạc kịch broadway đến gần hơn với khán giả Việt Nam, cùng với đó là đào tạo thêm nhiều thế hệ diễn viên nhạc kịch trẻ.