Vợ mẫu Tây hạnh phúc đón Tiến Dũng về thăm nhà, khoe lại khoảnh khắc thông báo có bầu cực đáng yêu

Tiến Dũng reo vui như trẻ thơ khi vợ báo tin mang bầu

Tối qua 2/4, thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 khi làm khách đến sân của CLB Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2023. Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng đã bay về TP.HCM để thăm gia đình. Điều này được vợ mẫu Tây của Tiến Dũng tiết lộ trên Instagram cá nhân.

Dianka đăng tải video khi Tiến Dũng về nhà, được cô em gái bé bỏng của Dianka ôm chầm lấy và nói lời yêu thương. Tiến Dũng cũng vui mừng khi gặp lại nhóc tỳ xinh xắn. Dianka vui vẻ nói: "Look who came. Very good morning" (Tạm dịch: Nhìn xem ai đến này. Buổi sáng tốt lành thật).

Mùa giải 2023, Tiến Dũng gia nhập CLB CAHN nên thường xuyên phải xa gia đình để hội quân tại đại bản doanh của đội bóng chủ quản. Dianka đã nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ nhung khi chồng xa nhà đi thi đấu. Cô đăng ảnh mình ôm con trai và gọi video cho Tiến Dũng rồi nói "we miss you" (Tạm dịch: Hai mẹ con nhớ anh).

Vợ mẫu Tây nhớ thương Tiến Dũng và hạnh phúc khi đón anh về thăm nhà (Ảnh: IGNV)

Trước đó, nàng mẫu Tây cũng chia sẻ lại khoảnh khắc ý nghĩa khi cô thông báo có bầu con trai đầu lòng. Khi Tiến Dũng đang ăn cơm, Dianka đem tới cho anh một bất ngờ bằng việc bắt anh đoán món quà mà mình mang đến. Khi Dianka mở lòng bàn tay ra để Tiến Dũng nhìn thấy que thử thai xuất hiện 2 vạch đỏ, thủ môn quốc dân không khỏi ngỡ ngàng.

Anh reo vui như đứa trẻ, hạnh phúc vô bờ khi biết mình sắp lên chức bố. Đến nay, bé Danil - con trai đầu lòng của cặp đôi đã được hơn 4 tháng tuổi.

Tiến Dũng mới đây cũng đã tự hào chia sẻ lại những khoảnh khắc vợ mẫu Tây rảo bước trên sàn catwalk như một cách bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối khi Dianka trở lại với nghề người mẫu sau thời gian nghỉ sinh con.

Gia đình Tiến Dũng hạnh phúc bên nhau (Ảnh: IGNV)