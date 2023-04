Vợ Lý Hải tiết lộ cách chồng "nộp lương" trong suốt 13 năm

Không phô trương hay ồn ào, Lý Hải và Minh Hà là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm từ cư dân mạng. Ngược lại, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, tình huống trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Mới đây, nhân dịp chồng đưa tiền cho mình, Minh Hà đã tâm sự chuyện tiền nong của hai vợ chồng khiến dân tình chú ý. Theo đó bà xã kém 17 tuổi của Lý Hải cho biết chồng đi làm về và có tiền riêng nên để nguyên cả phong bì vào túi đựng đồ trang điểm của vợ. Cả hai không nói năng gì với nhau về chiếc phong bì mà vẫn hiểu đây là hành động “nộp lương”.

Minh Hà cũng tâm sự thêm rằng cô chưa bao giờ nói chuyện ai giữ tiền hay bắt chồng phải đưa tiền cho mình, đều là Lý Hải tự giác.

“Mà cũng lạ hai vợ chồng bao nhiêu năm qua cũng chưa bao giờ nói chuyện ai giữ tiền với nhau. Ảnh đưa gì thì mình giữ thôi à. Còn mình đưa ảnh thì ảnh nói em giữ đi. Chuyện nhà mình thì chỉ có vậy thôi đó nơi hạnh phúc và tình yêu không được nói bằng lời, mọi thứ chỉ đơn giản là từ trái tim tới trái tim.

Có lẽ cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình và có thể do may mắn hay nhiều lý do khác nhưng cuộc sống đã quá đỗi phức tạp nên hãy cứ đơn giản. Yêu nhau thì không cần phải nghĩ yêu cầu đối phương làm điều gì cả mà chỉ cần nghĩ mình sẽ làm được gì tốt nhất cho đối phương rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi” - Minh Hà bày tỏ.

Chiếc phong bì được Lý Hải để trong túi đựng đồ trang điểm của vợ

Ở phần bình luận, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi đồng thời chia sẻ chuyện tiền nong nhà mình. Ai nấy đều đồng tình rằng Lý Hải và Minh Hà thấu hiểu và tin tưởng nhau nên cũng không cần phải nói nhiều.

- Ngưỡng mộ tình yêu của anh chị quá trời luôn.

- Vì đã quá hiểu nhau, yêu nhau và tin tưởng nhau. Mình cũng thế.

- Thật sự ngưỡng mộ chị, đôi khi chỉ cần được thấu hiểu dù chỉ 1 lần.

- Không ồn ào nhưng vô cùng ngọt ngào.

- Em cũng ít khi hỏi lắm. Muốn lấy tiền đi đâu làm gì thì làm. Nói thì nghe không thì thôi. Đem tiền về khỏi hỏi cũng tự khai tiền gì, đưa thì lấy không thì thôi. Thà là vậy cho nhẹ đầu chứ siết quá mấy ổng có quỹ đen cũng vậy. Sống vậy cho đời đơn giản.

- Giản dị hạnh phúc bên nhau trọn đời chị à. Mỗi người mỗi hạnh phúc khác nhau. Mình cảm nhận hạnh phúc là được rồi. Thích anh Lý Hải và thích luôn gia đình của anh. Sẽ mãi thế này nhé anh chị.