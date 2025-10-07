Vợ kém 18 tuổi của NSND Trần Hiếu phải tắt điện thoại, thông báo thẳng "chồng tôi còn sống"

NSND Trần Hiếu nhập viện ngày 13/9/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do ung thư đã di căn vào xương, gây ra các ổ nhiễm trùng và áp xe ở xương hàm.

Sau phẫu thuật, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để tiếp tục điều trị suy thận – một trong những biến chứng do dùng nhiều thuốc chống ung thư.

Hiện sức khỏe của nam nghệ sĩ đã phần nào ổn định. Ông đã được xuất viện về nhà song vẫn còn yếu, chân tay phù nề và ăn uống kém.

Điều đáng nói, trong khi NSND Trần Hiếu đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về tình trạng của ông. Vợ nghệ sĩ cho biết bà phải tắt điện thoại suốt hai ngày vì quá nhiều người gọi điện… chia buồn.

"Ông yếu là có thật, 90 tuổi rồi mà. Nhưng ông còn sống, vừa ra viện được ba ngày", bà Minh Ngà – vợ NSND Trần Hiếu – chia sẻ trên Tuổi Trẻ.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu.

Theo bà Ngà, dù tuổi cao sức yếu, chồng bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. "Hôm trước ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương, dù vừa mổ xong, ông vẫn hào hứng lên sân khấu hát. Hôm nay vừa ra viện, dù rất mệt, ông vẫn ngồi chơi đàn và bảo tôi hát cho ông nghe", bà kể trên Vietnamnet.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca gạo cội của âm nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với chất giọng nam trầm ấm áp, giàu cảm xúc và là cha ruột của diva Trần Thu Hà, anh trai nhạc sĩ Trần Tiến.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện NSND Trần Hiếu sống hạnh phúc bên người vợ thứ ba – bà Nguyễn Thị Minh Ngà, kém ông 18 tuổi. Bà luôn tận tụy chăm sóc chồng "như chăm một em bé" suốt nhiều năm qua.