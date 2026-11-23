Võ Hoàng Yến và chồng đã có sự căng thẳng, cãi vã qua tin nhắn trước khi nữ siêu mẫu quyết định bỏ ghi hình.

Tối 22/11, tập 8 The Face Vietnam 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với những thử thách căng thẳng trên hành trình tìm kiếm gương mặt chiến thắng. Ở thử thách tuần này, ba đội phải thực hiện TVC one-shot, đòi hỏi khả năng diễn xuất, phối hợp và làm chủ nhịp độ trước ống kính.

Sau cùng, đội Anh Thư giành chiến thắng lần thứ ba liên tiếp, qua đó tiếp tục nắm quyền loại trừ. Trong phòng loại, Vũ Quỳnh Hải Yến (team H'Hen Niê) và Vũ Hà An (team Võ Hoàng Yến) đối đầu nhau để tìm kiếm cơ hội tiếp tục hành trình của mình. Với thử thách từ Anh Thư và khách mời Bằng Lăng, cuối cùng Hà An của đội Võ Hoàng Yến phải dừng chân ngay trước thềm Chung kết.

Thí sinh Hà An của đội Võ Hoàng Yến dừng bước ở tập 8 The Face Vietnam

Bên cạnh kết quả loại trừ, một tình huống hậu trường khác cũng thu hút sự chú ý không kém. Theo đó, Võ Hoàng Yến đã không ở lại đến khi có kết quả loại mà đã bất ngờ rời khỏi khu vực ghi hình.

Trong lúc buổi ghi hình vòng loại The Face Vietnam 2026 đang diễn ra, Võ Hoàng Yến nhận được tin con gái nhỏ ở nhà bị sốt. Nữ siêu mẫu cho biết cô và ông xã đã xảy ra tranh cãi qua tin nhắn. Chồng cô ở nhà một mình, vừa lo lắng cho tình hình của con gái, vừa không biết xoay xở ra sao nên đã gọi điện yêu cầu vợ trở về.

Tuy nhiên, thời điểm ấy Võ Hoàng Yến chỉ còn một phần ghi hình kết quả loại thí sinh. Cô đã giải thích với ông xã rằng mình sắp hoàn thành công việc, chỉ cần chờ thêm một chút xíu nữa là có thể về nhà. Đáp lại, chồng nữ siêu mẫu chất vấn bằng một câu ngắn gọn: "Con hay show?". Câu hỏi này khiến Võ Hoàng Yến không còn chần chừ. Cô lập tức thay trang phục, vội vã rời khỏi địa điểm ghi hình để trở về với con gái.

Võ Hoàng Yến bày tỏ cảm thấy có lỗi với các thí sinh đội mình vì đã không ở lại đến phút cuối. Nữ siêu mẫu tiết lộ bản thân từng nghĩ tập này sẽ không có thí sinh nào trong đội phải ra về. Bởi ở tập trước, đội của cô đã mất cùng lúc hai thành viên nên nữ siêu mẫu dự đoán kết quả vòng loại lần này có thể sẽ khác. Thế nhưng, tình hình cuối cùng lại không diễn ra như dự tính: Hà An vẫn phải dừng cuộc chơi.

Võ Hoàng Yến cãi nhau với chồng, bỏ về giữa lúc ghi hình The Face Vietnam

Võ Hoàng Yến hớt hải ra về sau khi chồng chất vấn giữa lúc con gái đang sốt

Võ Hoàng Yến kết hôn với ông xã Việt kiều tại Mỹ vào năm 2024, sau khoảng 5 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Nubi, vào tháng 9/2024.

Sau khi sinh con, Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, tạm gác lại một số hoạt động nghệ thuật. Ông xã của cô sinh sống và làm việc tại Mỹ, vì vậy hai vợ chồng thường phải sắp xếp thời gian để có thể ở bên nhau. Trong những giai đoạn Võ Hoàng Yến bận rộn với công việc tại Việt Nam, chồng cô chủ động thu xếp trở về hỗ trợ chăm sóc con.

Việc trở lại The Face Vietnam 2026 đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Võ Hoàng Yến sau thời gian tập trung cho gia đình. Nữ siêu mẫu cho biết ngọn lửa nghề vẫn còn nguyên, nhưng trải nghiệm làm mẹ đã khiến cô có thêm sự kiên nhẫn và mong muốn chăm sóc, dìu dắt thế hệ người mẫu trẻ.

Võ Hoàng Yến trở lại The Face Vietnam sau thời gian dài tập trung vun vén tổ ấm

Ảnh: The Face Vietnam