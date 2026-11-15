Vợ dùng dao chém chồng bị thương sau khi thấy chồng gọi điện cho người phụ nữ khác với nội dung nhạy cảm

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, khi người vợ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và người phụ nữ khác thì đã lập tức nổi cơn ghen và tấn công đối phương.

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan thừa nhận đã dùng dao làm bếp gây thương tích cho chồng trong một cuộc cãi vã tại nơi ở của họ ở tỉnh Udon Thani ở nước này, sau khi phát hiện ông này đang có hành vi nhạy cảm trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với một người phụ nữ khác.

Cảnh sát từ đồn cảnh sát Mueang Udon Thani đã được điều đến một khu dân cư trên đường Amphoe sau khi một người hàng xóm chứng kiến vụ cãi vã và lo ngại tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại hiện trường, các sĩ quan tìm thấy những vết máu và một nắm tóc trên mặt đất bên ngoài một căn nhà tại đây. Người phụ nữ tên Ngamta, 49 tuổi, có mặt tại đó với một vết thương nhẹ ở cổ tay phải. Cô thừa nhận đã tấn công chồng mình là ông Roj, 62 tuổi.

Ngamta khai với cảnh sát rằng cô và ông Roj làm công nhân xây dựng kiêm người trông coi khu dân cư này, nơi họ đã sống cùng nhau được khoảng một năm.

Cô cho biết mình bắt đầu nghi ngờ khi thấy ông Roj cầm điện thoại đi vào một căn phòng ở phía sau nhà. Sau khi lén đi theo, cô nghe thấy ông này đang có cuộc trò chuyện nhạy cảm với một người phụ nữ khác.

Ngamta kể rằng cô đã xông vào phòng và bắt quả tang chồng mình đang có hành vi nhạy cảm trong khi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Theo thông tin, cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chủ thuê - người vừa đến khu bất động sản để kiểm tra công việc. Tuy nhiên, người chủ này từ chối can thiệp với lý do đây là chuyện riêng tư trong gia đình cô.

Sau khi người chủ rời đi, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi. Ngamta cho biết trong lúc xô xát, ông Roj đã túm tóc cô, khiến cô vớ lấy một con dao làm bếp và chém vào tay trái của ông ta.

Theo tờ DailyNews, Roj đã rời khỏi hiện trường để đến bệnh viện điều trị trước khi cảnh sát có mặt. Mức độ nghiêm trọng của vết thương hiện chưa được công bố.

Ngamta cũng khai với cảnh sát rằng cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình vì cả hai đã không gần gũi nhau trong hơn một tháng qua. Cô cho biết mình muốn chấm dứt mối quan hệ và yêu cầu chồng bồi thường 3.000 baht.

Ông Roj hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc cũng như chưa trình bày sự việc với cảnh sát. Vẫn chưa rõ liệu ông này có ý định thực hiện các thủ tục pháp lý để tố cáo vợ mình hay không.

(Theo The Thaiger)