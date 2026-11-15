Lần đầu tiên trong lịch sử: SpaceX "bắt" thành công tàu vũ trụ Starship trở về từ không gian

Sau 22 giờ bay và hoàn thành 14 vòng quanh Trái Đất, tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã trở về Trái Đất và được hai cánh tay cơ khí khổng lồ bắt giữ thành công ngay trên không trung. Đây là lần đầu tiên công ty thực hiện được màn thu hồi này.

SpaceX vừa ghi dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử phát triển tên lửa tái sử dụng khi lần đầu tiên bắt thành công tàu vũ trụ Starship trở về từ không gian bằng hệ thống cánh tay cơ khí khổng lồ tại bệ phóng.

Theo Reuters, con tàu xuất hiện từ bầu trời nhiều mây vào ngày thứ Bảy (14/11), từ từ hạ độ cao xuống khu vực Starbase, bang Texas (Mỹ). Sau đó, Starship di chuyển chính xác vào khoảng trống giữa hai cánh tay cơ khí có biệt danh "đũa gắp" (chopsticks) phía trên bệ phóng số 2.

Toàn bộ quá trình diễn ra tại chính nơi con tàu bắt đầu hành trình bay vào không gian khoảng 22 giờ trước đó.

Ngay sau màn thu hồi thành công, nhà sáng lập kiêm CEO SpaceX Elon Musk đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ kỹ sư và nhân viên công ty, gọi họ là "đội ngũ đáng kinh ngạc".

Ảnh: Reuters

Đại diện SpaceX cho biết thành công này chứng minh khả năng tái sử dụng toàn bộ Starship, yếu tố then chốt giúp công ty rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa các lần phóng, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành.

Tuy nhiên, SpaceX vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu thu hồi đồng thời cả hai tầng tên lửa trong chuyến bay lần này. Tầng đẩy thứ nhất đã phát nổ ngay sau khi được phóng lên từ Texas hôm thứ Sáu (13/11).

Clip ghi lại sự việc

Trước khi sự cố xảy ra, tầng trên Starship đã tách khỏi tên lửa đẩy một cách suôn sẻ, tiếp tục hành trình bay vào quỹ đạo và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới.

Theo Kate Tice, đại diện SpaceX, các động cơ của tầng đẩy đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến trong quá trình quay trở lại. Hệ thống dẫn đường nhận diện phương tiện không ở đúng vị trí cần thiết, sau đó tự động kích hoạt phương án chuyển hướng xuống biển và phá hủy phương tiện.

Các kỹ sư SpaceX hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân sự cố.

Dù lần thu hồi tầng đẩy này thất bại, SpaceX trước đó đã có ba lần bắt thành công tên lửa đẩy Super Heavy bằng hệ thống cánh tay cơ khí. Những thử nghiệm này đã giúp công ty kiểm chứng khả năng hoạt động của công nghệ thu hồi đặc biệt.

Thành tựu mới của SpaceX cũng nhận được sự chúc mừng từ NASA, cơ quan đang chi hàng tỷ USD cho chương trình Starship nhằm đưa các phi hành gia Artemis đổ bộ Mặt Trăng vào cuối thập kỷ này.

"Điều đó gần như là phép màu", Giám đốc NASA Jared Isaacman viết trên mạng xã hội X khi đề cập đến màn bắt tàu thành công.

Trong chuyến bay lần này, Starship đã hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 265 km, vượt xa kết quả của nhiệm vụ trước đó, vốn chỉ thực hiện được từ một đến hai vòng.

SpaceX cho biết các hệ thống trên tàu, bao gồm cả tấm chắn nhiệt có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tái nhập khí quyển, đều cho thấy khả năng hoạt động tốt.

Đây là chuyến bay thứ 15 của phiên bản Starship kích thước đầy đủ kể từ năm 2023, đồng thời mới là lần thứ hai phương tiện này thực sự đi vào quỹ đạo.

Với chiều cao khoảng 124 m, Starship hiện là tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới. SpaceX phát triển phương tiện này với tham vọng phục vụ các chuyến bay đưa con người lên Mặt Trăng và xa hơn là sao Hỏa.

Trong thời gian tới, công ty dự kiến bắt đầu phóng Starship từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ) trong vài tháng tới.

Nguồn: Al Jazeera