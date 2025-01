Vợ cũ Hoài Lâm tung tin nhắn riêng tư 5 năm trước, tiết lộ 1 chi tiết sốc về lý do ly hôn?

Bắt đầu từ tình yêu "gà bông", Cindy Lư và Hoài Lâm sau đó quyết định thuê nhà trọ và cùng nhau chung sống như vợ chồng, 2 cô con gái xinh xắn cũng lần lượt chào đời. Cho đến năm 2020, cả hai quyết định ly hôn, thông tin này từng gây chấn động showbiz Việt suốt thời gian dài. Thời điểm đó, Cindy Lư cho biết nguyên nhân "đứt gánh" là do cả hai gặp lục đục trong cuộc sống. Hậu tan vỡ, Cindy Lư nuôi 2 con và thông báo không nhận chu cấp, Hoài Lâm về quê "ở ẩn" và sự nghiệp tụt dốc.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cindy Lư đăng tải một loạt tin nhắn từ người cũ, được cho là Hoài Lâm gửi vào năm 2020, đây là những chuyện cô đã giữ kín nhiều năm qua. Ban đầu, Cindy Lư còn đăng kèm clip chứng minh tài khoản đang nhắn tin cho cô là của Hoài Lâm từng sử dụng vào giai đoạn 2019-2023, tuy nhiên sau đó cô đã xóa đi, không trực tiếp nhắc tên người cũ trong bài đăng. Theo đó, Cindy Lư đã gửi những tin nhắn rất dài để chất vấn: "Sao có thể để mẹ con em như vậy, không 1 chút hối tiếc, không 1 chút gì hết, sao làm được vậy, có bao giờ thấy có lỗi với mẹ con em không vậy? Tại sao không yêu mẹ con em vậy, vậy tạo ra mọi thứ để làm gì?".

Trước những lời hỏi dồn dập từ phía Cindy Lư thì đối phương chỉ đáp lại những câu ngắn gọn như: "Mỗi ngày anh đều cảm thấy có lỗi", "Em sẽ tìm được người tốt hơn anh, hứa chứ", "Làm bạn được không?"...

Cindy Lư tung loạt tin nhắn nghi vấn từ Hoài Lâm, theo đó người nhắn tin với cô đã thừa nhận chuyện ngoại tình

Đáng nói, trong bài đăng này Cindy Lư được cho là đã tiết lộ nguyên nhân quyết định ly hôn chính là việc chồng cũ đã ngoại tình. Cụ thể, ở 1 đoạn tin nhắn, khi cô hỏi thẳng: "Anh có người mới rồi đúng không, câu hỏi mà em luôn thắc mắc. Anh ở đó với người ta?" thì được trả lời: "Anh đã thay đổi, anh đã yêu thương người khác. Mình hết duyên vợ chồng rồi, ly dị nhé".

Đối phương là người đề nghị ly hôn sau khi cả hai đã có 2 con nhỏ

Cindy Lư cũng chia sẻ rõ lý do cô quyết định nói hết những chuyện cô đã chịu đựng suốt thời gian qua. Cô chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Trước khi năm 2024 kết thúc, có những sự việc em cần làm rõ, cho danh dự của bản thân, của gia đình, của tụi nhỏ, em sẽ trả lý do ly hôn lại đúng sự thật của nó. Em nhịn được 1 năm, 2 năm, nhưng bây giờ là 5 năm, em không thể nhịn được nữa, những thông tin sai lệch, vu khống, bịa đặt, bình luận từ bài viết của em, vào livestream bán hàng của em để chửi, từ những người yêu thương anh bất chấp, nó ác với em, với tụi nhỏ, rất ác. Em chỉ muốn hỏi em bỏ anh ấy trong lúc anh mất hết tất cả, hay chính anh là người quay lưng với mẹ con em? Luôn mong anh có thể một lần lên tiếng cho người đang nuôi dưỡng các con anh, nhưng chưa bao giờ anh làm, thì em xin phép, để em được sống cho bản thân của mình".

Cindy Lư đã một mình nuôi nấng và chăm sóc các con suốt thời gian dài

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Cindy Lư nói về thời gian từ lúc yêu đến hôn nhân thất bại: "Mình gặp anh khi mới 14 tuổi, những năm 2011-2012 lận, kiểu tình yêu gà bông ấy. Tụi mình quen nhau thì 2-3 tuần gặp 1 lần, có khi 1-2 tháng mới gặp nhau. Mình còn không sử dụng điện thoại, phải mượn những người xung quanh để liên lạc với anh. Cuối năm 2012, tụi mình yêu được 1 năm thì chia tay. Vì mình nhỏ quá, không vượt qua được rào cản của gia đình. Còn anh ấy thì lên Sài Gòn để tập trung cho sự nghiệp. Năm 2014-2015 thì là thời điểm huy hoàng của anh, nhưng mình không phải người bên cạnh anh lúc đó. Đầu năm 2016, anh tuyên bố ngừng hát 1 năm vì lý do cá nhân. Đến khoảng cuối năm 2016, cả hai mới tìm hiểu và quay lại với nhau. Đến cuối năm 2016, anh ngừng hát một năm thì cả hai mới bắt đầu quay lại với nhau. Khi công khai thì mình bị chửi rất nhiều, vì fan cho rằng mình đang yêu thần tượng của họ.

Năm 2019, tụi mình có tổ chức bữa tiệc để công khai 2 bạn. Tức là suốt quãng thời gian mang thai và đẻ con, mình đều giữ kín hết. Sau khi công khai các con, anh cảm thấy không ổn nên gia đình quyết định đưa anh về quê để tĩnh dưỡng, tìm lại chính mình và tránh xa những điều không tốt. Mình vẫn còn công việc nên bắt buộc phải ở đây và kiếm tiền nuôi các con. Mình thì vẫn luôn hi vọng và chờ đợi. Vì anh có hứa anh về đó vài tháng, khi nào ổn anh sẽ trở lại với mẹ con em. Nhưng khoảng 3 tháng sau, mỗi lần mình nhắn tin thì câu trả lời thưa thớt dần. Đôi khi chỉ 1 chữ thôi, kiểu: 'Có, không, Ok, chuẩn bị ngủ…'. Mình cũng hoảng loạn lắm. Lúc đó mình mới 21-22 tuổi, làm mẹ 2 đứa trẻ, phải kiếm tiền nuôi con nên mình cũng không biết phải làm thế nào. Mình hi vọng vào người này nên cứ nhắn hoài, nhắn rất nhiều. Cho đến một ngày, mình bảo có cái gì nói hết đi, vì với tâm lý người vợ và người mẹ thì mình cũng biết rồi. Nhưng mình muốn người đó phải nói trực tiếp ra, chứ đợi chờ trong vô vọng hoài, mình cũng không biết phải làm thế nào. Sau đó, anh bảo anh yêu người khác dưới quê, tìm được hạnh phúc rồi nên đề nghị ly hôn. Mình đành đồng ý thôi".

Cindy Lư cũng tiết lộ lý do ly hôn là do người cũ báo đã có tình yêu mới

Cindy Lư nhiều lần lên tiếng cho biết chưa từng nhận chu cấp từ người cũ. Cô nhấn mạnh: "Cách đây 5 năm, mình từng kết hôn và có 2 con với chồng cũ. Nhưng dạo gần đây, mình đọc được thông tin hiện tại anh vẫn làm pha chế ở 1 tiệm cà phê. Động lực của anh là kiếm tiền, quay lại ca hát để chu cấp cho 2 con thông qua mẹ của anh. Không có chuyện đó! Tụi mình đã có 2 thoả thuận khi quyết định ly hôn. Thoả thuận thứ nhất, mình sẽ là người toàn quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ. Thứ 2, mình sẽ tự chủ tài chính nuôi con mà không cần sự cấp dưỡng từ anh, hay gia đình của anh. Từ đó tới nay, mình không nhận được tiền chu cấp từ chồng cũ, hoặc ngỏ lời từ mẹ anh. Có những thông tin rằng khi thấy anh quay lại, mình muốn quậy lên để đòi tiền cấp dưỡng - chuyện đó không có và sẽ không bao giờ có!".

Hơn 1 năm sau khi ly hôn, Cindy Lư công khai hẹn hò Đạt G - một trong những người bạn từng có thời gian gắn bó với Hoài Lâm. Tuy nhiên, vì áp lực dư luận nên mối tình này kết thúc sau 4 tháng. Đến cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận tái hợp, cùng Đạt G chăm sóc 2 con nhỏ. Cindy Lư khen Đạt G là người vì gia đình, yêu thương các con riêng của cô: "Đạt luôn muốn bảo vệ 3 mẹ con mình. Đạt không sợ gì hết. Mình là người sợ. Sợ thiệt thòi cho Đạt khi người ta chưa từng kết hôn, quen mình rồi còn bao dung cho cả những đứa trẻ thì với mình, đó là điều rất thiêng liêng. Không phải ai cũng làm được điều đó, nên mình luôn sợ thiệt thòi cho Đạt. Có hôm mình nói thôi đừng yêu nữa, quen người khác đi. Nhưng Đạt kêu không, có em và tụi nhỏ là được rồi".

Cindy Lư đang có hạnh phúc bên Đạt G, cô khẳng định cả hai gặp nhau trong nhóm bạn riêng, không liên quan đến người cũ

Sau loạt bài đăng gây xôn xao của vợ cũ, Hoài Lâm vẫn im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội