Vô cớ tấn công người không quen biết trên phố, gã đàn ông gặp quả báo tức thời: Video hiện trường gây sốc

Đây là khoảnh khắc gây sốc khi một kẻ định tấn công ở Mỹ bị chính nạn nhân của mình dạy cho một bài học đắt giá và khiến cho nhiều người chứng kiến phải hoảng sợ.

Tấn công người khác trên phố, gã đàn ông nhận bài học đau đớn

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ việc xảy ra tại thành phố New York của Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Theo đoạn video do camera an ninh trên đường phố ở đây ghi lại, có thể thấy 2 người đàn ông, một nam, một nữ đang dắt một chú chó Husky đi dạo trên vỉa hè thì đột nhiên một người đàn ông xuất hiện và bất ngờ tấn công họ từ phía sau.

Trong video, kẻ tấn công mặc áo len màu xanh, ném quần áo xuống đường trước khi lao vào nạn nhân.

Kẻ tấn công xuất hiện từ phía sau, bất ngờ tấn công cặp đôi.

Tuy nhiên, có vẻ như kẻ tấn công đã chọn sai đối thủ. Nạn nhân là một thanh niên có lợi thế về chiều cao đã nhanh chóng cúi xuống như một phản xạ để né cú đấm từ kẻ gã đàn ông. Sau đó, người này quay lại, tóm lấy cổ kẻ tấn công và kéo anh ta xuống đất trước khi tung ra một loạt đòn tấn công bằng dao khi người bạn đồng hành của anh ta cũng tham gia hỗ trợ. Tổng cộng, kẻ tấn công đã bị đâm tới 7 lần.

Bị giữ trên sàn, kẻ tấn công đã hoàn toàn bất lực và không thể phản ứng lại khi bị cặp đôi dạy cho một bài học ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trong khi đó, những người đi đường vẫn chưa hết sốc trước những diễn biến quá nhanh của vụ ẩu đả.

Kẻ tấn công đã bị nạn nhân quật ngã rất nhanh.

Cuối cùng, kẻ tấn công cuối cùng cũng đứng dậy được nhưng bị nạn nhân khống chế hoàn toàn và không thể trốn thoát.

Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết sau vụ tấn công nói trên, chính kẻ tấn công đã nhanh chóng trở thành nạn nhân và đã được đưa đến Bệnh viện Elmhurst với nhiều vết đâm trên cơ thể. Danh tính của hắn chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng hắn là một người đàn ông 37 tuổi và sau khi được điều trị thì tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Vụ tấn công từ 1 góc nhìn của camera an ninh khác trên phố.

Cảnh sát cũng nói thêm rằng, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h46 chiều thứ Tư, 15/5 và họ chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào nhưng vẫn muốn tìm 2 người đã tấn công lại người đàn ông 37 tuổi để tìm hiểu thêm.



Tình hình an ninh bất ổn tại New York

Trong khi đó, vụ vụ việc nói trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi đoạn phim gây sốc ghi lại khoảnh khắc một kẻ phạm tội hàng loạt đâm một khách du lịch ngẫu nhiên gần Quảng trường Thời đại trong một cuộc tấn công dường như vô cớ.

Mỹ: Vô cớ tấn công người không quen biết trên phố, gã đàn ông phải trả giá đắt.

Trong video, người ta nhìn thấy một người đàn ông sử dụng xe tập đi vung vũ khí ở Đại lộ số 43 và số 8 phía Tây, ngồi gần mặt tiền cửa hàng Port Gourmet Deli trước khi tấn công bất ngờ một phụ nữ. Phải hai phút nữa cảnh sát mới tiếp cận vụ tấn công, yêu cầu anh ta hạ dao và bắt giữ anh ta.



Kẻ tấn công (mũ cam) chuẩn bị đâm dao vào 1 phụ nữ trên đường.

Cyril Destin, 62 tuổi, sau đó đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ tấn công gây sốc nhằm vào một phụ nữ 36 tuổi ở Pennsylvania, người được cho là đang đi dạo cùng con gái vào thời điểm đó. Các nguồn tin nói với tờ New York Post rằng kẻ tấn công có tiền sử các vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng bị bắt giữ trước đó, đồng thời sống lang thang trên đường phố.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, Destin đã bị bắt 14 lần trong 20 năm qua, gần đây nhất là vì tội phạm hình sự vào năm 2022. Sau vụ tấn công vào hôm 13/5, Destin được đưa đến Bệnh viện Bellevue để điều trị. Nạn nhân của hắn cũng được đưa đến Bellevue, nơi cô được điều trị vết thương đâm vào ngực.

Các báo cáo về các vụ đâm chém, hỗn loạn bên trong hệ thống tàu điện ngầm và thậm chí cả một vụ cố gắng bắt cóc vào đầu năm nay khiến người dân New York phải cảnh giác cao độ. Dù có giảm đôi chút so với số liệu của năm 2023 nhưng tình trạng không khiến người dân cảm thấy an toàn hơn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024, tại New York có 37.800 vụ phạm tội liên quan đến các tội danh giết người, hãm hiếp, trộm cắp..., giảm so với con số 39.000 vụ của cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Daily Mail